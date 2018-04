Nahé a krásné, i po padesátce. Unikátní série snímků čtenářek

Když se šedesátiletá herečka Eliška Balzerová nedávno nechala vyfotografovat na umělecký akt kvůli filmu Ženy v pokušení, přišla jí záplava zpráv a dopisů. Psaly jí hlavně ženy. Že jí děkují, že ji obdivují, že jsou na ni pyšné. "Jsem ráda, že mě ženské za tu fotku neproklely. Aspoň jsem zvedla prapor nás starých a starších, že to ještě s námi jde," říká.

Zdá se, že dámy v letech vzrušují filmaře čím dál víc. Také ve snímku Lepší pozdě nežli později stárnoucí playboy v podání Jacka Nicholsona s hrůzou dojde k poznání, že jej mnohem více než mladá dívka, kterou právě balí, přitahuje její matka.

Ženy v babičkovských letech získávají sebevědomí. Přibývá padesátnic či šedesátnic, které mají pramálo společného se svými matkami, když byly ve stejných letech.

Zamilovaná v šedesáti

"Mě udržuje vnitřně mladou to, že jsem nedávno potkala největší lásku svého života," říká Dagmar. Rozvedená šedesátnice pracuje v Praze pro zahraniční společnost.

"Mám kolem sebe stále spoustu lidí. Mám společnost, se kterou chodím tančit rock’n’roll, s dalšími kamarády si chodíme do klubu zazpívat s kytarami, o víkendech někdy vyrážíme na dlouhé pochody. Žiju dost hektický život jak pracovně, tak i v soukromí a vyhovuje mi to. Myslím, že naši generaci též udržuje mladou hudba šedesátých let, která nestárne. Naši rodiče poslouchali úplně jinou hudbu, my bychom na ty jejich operetky nešli. Jejich žánry nám připadaly nudné, směšné. Ale našim dětem se teď líbí to, co jsme v mládí poslouchali my. Rozdíly mezi generacemi se smývají, posloucháme vlastně stejné věci. Naši rodiče žili jinak. Moje matka byla krásná žena, ale vedla úplně odlišný život. Sice byla v šedesáti stále elegantní, ale byla to prostě myšlením šedesátiletá babička," vypráví.

Dagmar o sobě říká, že má ráda humor a vtipné situace. Což ji přivedlo až k fotografování aktů. "Inzerát mi ukázala dcera a řekla: Mami, tady se přihlas. Napadlo mě, že stát se na stará kolena modelkou může třeba i zvýšit sebevědomí a zároveň to může být velká legrace."



Dagmar, 60 let



Naučila jsem se mít ráda

"Člověk si myslí, že v padesáti sotva bude držet pohromadě. Pak je mu padesát a připadá si stejně jako ve třiceti," říká dvaapadesátiletá Líba.

"Mám pocit, že je to skvělý věk. Mám dva dospělé syny, na sebe mám najednou spoustu času. Byla jsem v kině na filmu Ženy v pokušení. Šedesátiletá Balzerka tam vypadala úžasně, tak jsem se rozhodla, že taky trochu zaprovokuju," vysvětluje, proč se rozhodla nechat si po padesátce nafotit akty.



Líba, 52 let





Podobně uvažuje i dvaapadesátiletá Veronika. "Mám pocit, že si právě užívám výborné období života. Od pětačtyřiceti jsem pochopila, že pokud je člověk zdravý, je úplně jedno, kolik mu je let," říká.

"Všude teď frčí mládí, v reklamách se objevují převážně velmi mladá děvčata," říká čtyřiapadesátiletá Alice z Ostravy. "Samozřejmě, že jsou moc pěkná a nemůžeme se s nimi srovnávat. Ale ani po padesátce si přece nemusíme připadat ošklivé a k ničemu."

Zatímco si teď, když jí lidé říkají, jak dobře vypadá, poklony užívá, dříve se sebou nijak zvlášť spokojená nebyla. Nejhůř se cítila kolem čtyřicítky. "Byl to zlom. Připadalo mi, že je mládí za mnou. Ale kolem pětačtyřiceti jsem si řekla, že budu dělat vše pro to, abych se cítila lépe, a začala jsem na sobě pracovat. Naučila jsem se mít sama sebe ráda," říká.

Jezdí na kole, lyžuje, chodí na akvaaerobik, do fitcentra, často vyráží za kulturou. "Děti jsou z domova, mám na sebe čas. Prožívám teď pěkné období," vypráví.

Přihlásila ji její neteř. "Nejdříve mi řekla o inzerátu, pak ohlásila, že jsem přihlášená. Jsem ráda, že si lidé začali uvědomovat, že zajímavé a krásné nejsou jen modelky. Kdybych u manžela a dětí cítila sebemenší pochybnost či odmítavou reakci, nikdy bych se fotografovat nenechala. Jejich souhlas byl pro mě podmínkou. Řekli: Běž do toho," říká.



Alice, 54 let

Většinu žen, které se přihlásily na výzvu k focení aktů, k tomu přiměli jejich mladší příbuzní. Dcery, synové, neteře... I to je důkaz velkých změn. Jen si představme, že bychom před dvaceti lety řekli: Babi, vypadáš skvěle, nechceš nafotit akty?

Život není jen práce a teplé večeře

Marie pochází z východních Čech, v listopadu oslavila sedmdesátiny. Lidé, kteří ji neznají, jí hádají věk kolem padesátky. Často slyší u lékařů: Tady máte nějaké špatné datum narození. Ne? To není možné, že je vám tolik...

Na jejím rozhodnutí nechat se vyfotografovat má hlavní zásluhu její dcera. "Tvrdila, že bych tím mohla lidem naznačit, že mladší vzhled nemusí být zásluha plastických chirurgů, ale výsledek způsobu vnímání světa," říká. Za to, že se cítí mladá, vděčí mimo jiné tomu, že měla v práci kolegy o patnáct i více let mladší. Přátelila se s nimi, vyrážela za zábavou. "Zjistila jsem, že život není jen práce, úklid a teplá večeře," vysvětluje.

"Máma mě během mé puberty vždy podporovala v odlišnosti, poslouchala se mnou vše od Pražského výběru až po Pere Ubu a říkala, že nemůže slyšet řeči svých vrstevníků, jak je naše generace zkažená," vzpomíná její dcera.

Marie je šest let vdova. Potkala však dlouholetého kamaráda, který se stal jejím přítelem. Miluje svoje čtyři vnoučata, ale nejsou jedinou náplní jejího života. "Když už si ale u babči zabookujeme čas, tak se dětem perfektně věnuje," říká dcera.

"Na své mámě obdivuju, že ze sebe nedělá klimakterického diblíka. U kosmetičky byla asi třikrát v životě, ráno si nepatlá na ksicht žádný nový obličej. Líbí se mi i její recept na mládí: Když je v očích smích a život, pak nejsou vidět vrásky," míní.



Líba, 52 let



Nastává doba vlády šedesátnic?

Prognózy demografů jsou jasné. Příští desetiletí budou patřit ženám starším padesáti let. Ženy žijí v průměru o sedm let déle než muži. Zatímco se rodí více chlapců než dívek, ve věkové skupině mezi sedmdesáti a osmdesáti lety připadá na sto mužů okolo sto šedesáti žen. S narůstajícím věkem se rozdíl ještě zvyšuje.

Americká analýza z roku 2008 s názvem Stárnoucí svět přitom předpovídá, že během příštích třiceti let se počet lidí ve věku nad pětašedesát let zdvojnásobí. Znamená to, že na celém světě bude přibývat starších žen. Stanou se významnou společenskou skupinou, která bude určovat módní trendy a životní styl. Zestárne totiž generace, která je zvyklá vydělávat peníze a užívat je. Zároveň jde o generaci, která bude ve vyšším věku v lepší zdravotní kondici, než bývalo běžné dříve.

Jsme svědky pozoruhodného úkazu. Ženské stárnutí totiž bylo dosud vždy v dějinách chápáno úplně opačně. Ženská po padesátce měla péct buchty, starat se o vnoučata a obskakovat manžela, aby jí co nejdéle vydržel a nestala se vdovou.

"Pojem stáří byl vždy obecně chápán jako něco negativního, ale u žen to platilo dvojnásob," říká psychiatrička Tamara Tošnerová, která se zabývá problémy stárnoucích lidí. "Řada přísloví, lidových pověr a pohádek odráží strach ze starých lidí, ale především z osaměle žijících žen. V pohádkách mnoha zemí stařeny končí jako zlověstné čarodějnice podle přísloví: Kam čert nemůže, nastrčí bábu. Negativní stereotyp odrážejí i termíny, jimiž bývaly starší ženy běžně označovány: bába, babizna, fosilie, stará koza," vysvětluje.

Opakem – leč ve výsledku vůči starších ženám stejně hnusným – bývalo jejich vylíčení jako moudrých, laskavých, hodných babiček, jejichž jedinou životní náplní bylo poučování nezbedných vnoučků, což do dokonalosti dovedla Božena Němcová, jejíž babičce bylo v době příchodu na Staré bělidlo padesát pět let.

Svoje odvedli v tomto směru i komunisté. "Dárkem pro ženy měl být od roku 1948 v období budování socialismu brzký odchod do důchodu," upozorňuje Tamara Tošnerová. "Je snad žena se třemi dětmi na prahu důchodu v padesáti čtyřech letech stará a nemocná? Generace lidí ve věku padesát pět let a výše je zdravější, než si myslíme, a dožívá se delšího aktivního věku než předchozí generace."