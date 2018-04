Zahalte se, nahota nudí. Zakryjte ruce a nohy jako Herzigová či Versace

Zatímco celebrity udělají prakticky vše pro získání maximální pozornosti, s čímž souvisí i volba šatníku pro veřejné události, designéři toto léto myslí více na jinou část ženské populace. Na dámy, které mají přirozené sebevědomí, dobré postavení v práci a ve společnosti a nepociťují potřebu na sebe neustále upozorňovat.



Jackie, Annie, Ali a spol.

S tím souvisí obliba návrhářů ve stylu 70. a 80. let, kdy se postavení žen v drsném pracovním prostředí velkých společností výrazně zlepšilo. Vzpomeňte na dokonalé oblečení Diane Keatonové ve filmu Annie Hallová, filmovou garderóbu francouzské herečky Annie Girardotové, styl Jackie Kennedyové, v té době provdané za milionáře Aristotela Onassise, Ali MacGrawovou v Love Story a mnohé další. Od nich se stále můžeme učit, jak vypadat elegantně, žensky a přitom vkusně a bez špetky vulgarity.

Francouzská herečka Virginie Ledoyenová Česká topmodelka Eva Herzigová

Elegantní ženskost vs. sexy za každou cenu

Stránky současných magazínů plní Kim Kardashianová se svými ultra upnutými sukněmi, prakticky neustále polonahá Miley Cyrusová, Rihanna, Beyoncé, Katy Perry a jejich neutuchající boj o to, která z nich „urve“ více pozornosti tisku. To však s realitou všedního dne nemá nic společného. Lze namítnout, že móda jako taková je o snech, ale styl chytré horákyně je pro většinu žen spíše noční můrou.

Tlak, kterému se hvězdy vystavují, je enormní. Neustálá snaha překonat poslední ultra-sexy vzhled na všech frontách, sociální sítě nevyjímaje, z nich nutně dělá spíše komické postavičky než skutečné módní ikony a vzory stylu, které stojí za to následovat.

Být sexy neznamená odhalit své tělo v plné parádě. Většinou to působí kontraproduktivně. Marylin Monroe byla jen jedna, zato elegantních dam, ke kterým vzhlížejí generace žen po několik desetiletí, je více než dost. Navíc stylizovat se do role sexsymbolu není pro každého, ale šik můžete být prakticky neustále.

Raději skutečné ženy než nahé zpěvačky

Přesexualizovaná společnost ovlivňuje i samotné tvůrce. Zdá se, že designéři pociťují únavu ze současné pop scény a touží raději oblékat skutečné ženy. Na jednu stranu vytvářejí nahé šaty na červený koberec, ovšem tyto modely vytvářejí na míru dané celebritě a do svých kolekcí, které se objevují na pultech obchodů, dávají více promyšlenosti.

Prvoplánových kousků najdete pomálu, zato dlouhých vzdušných halen, maxišatů s dlouhými rukávy a rubašek více než dost. Upoutat pozornost evidentně lze i jinak než tím, že odhalíme nohy, záda, dekolt, pupík a paže naráz. Stačí pouze jedna partie, celek zapůsobí rázem jinak a vyvolá pozitivní reakce okolí.

Není od věci nechat ostatním prostor k fantazii, ale především jde o váš vnitřní pocit. Pokud vám oblečení dovoluje se volně pohybovat, poskytuje vám svobodu, vy se v něm cítíte pohodlně, uvolněně a sebejistě, působíte tak i na ostatní.

Cudné maxišaty

Léto 2015 se dá směle nazvat sezonou maxišatů. Alespoň dvoje by ve svém šatníku měla mít každá žena. Od předchozích kolekcí se modely výrazně liší. Zahalují totiž tělo od hlavy k patě. Dlouhé sukně i dlouhé rukávy najdete napříč kolekcemi. Jsou rafinované právě ve své cudnosti, tělo zahalí a přesto vypadají maximálně žensky.

Ultra šik sedmdesátky

Již dlouho nebyly kalhotové komplety tolik šik jako toto léto. Styl 70. let se výborně hodí pro dámy, které se během léta nechtějí vystavovat v minisukních a přesto mají pěkné nohy. Nohavice kalhot často přiléhají, kopírují siluetu ženského těla a odhalují pouze velmi decentně. Najdete modely úzké i širší ve stylu safari, volba záleží na příležitosti a vaší náladě.

Široké haleny místo sexy šatiček

Etno móda sedmdesátých let nespočívá pouze ve výšivkách, zemitých barvách evokující rozpálenou Afriku a dlouhých sukních. Široké haleny a rubašky tvoří výrazný módní trend celé sezony. Podle své délky se nosí místo šatů nebo v kombinaci s kalhotami. Mají dlouhé rukávy a často i stojáčky, aby zahalily maximum kůže. Berte to jako dobrou zprávu, tento styl do značné míry ochrání vaši kůži před slunečními paprsky a rychlým zestárnutím.

Ukažte to nejlepší ze sebe

Stylové kalhotové kostýmy z letních kolekcích Ermanno Scervino a Versace

Pracovní garderóba pro horké letní dny bývá tvrdým oříškem. Vsaďte na nadčasový bílý kalhotový kostým s více či méně širokým střihem, který vám poskytne dostatek prostoru a vzdušnosti. Bílá barva ochrání před vysokými teplotami, je výrazná, nikoliv však křiklavá. Můžete jej nosit s tílkem či zkráceným topem nebo zcela bez po vzoru přehlídkových mol v Miláně.

Průsvitné látky ano, ale …

Rafinovaně odhalená kůže s pomocí průsvitných materiálů v podání značek Emilio Pucci a Elie Saab

Nebojte se toho, že by ideální letní garderóba působila jako z kláštera. Najdete i řadu transparentních kousků, jsou však mnohem rafinovanější než celý šatník Beyoncé a sester Kardashianových dohromady. Mnohé odhalíte až na druhý pohled, čímž vnášejí do celkového vzhledu tu správnou dávku svůdnosti, která vás nutí přemýšlet dál, dává prostor pro fantazii. Přitom svou nositelku nikterak nedegradují na pouhý sexuální objekt.

Následujte hvězdy z Cannes

Filmový festival ve francouzském Cannes a jeho ostře sledovaný červený koberec ukázal spousta příkladů slavných krásek, které se neodhalily jako jejich kolegyně na newyorském Met Gala či na předávání Oscarů. V honosných róbách, jež si letos vybíraly zejména od návrhářů z Libanonu, ukázaly tak akorát.

Stačil jim k tomu výstřih, jeden rozparek nebo promyšleně zvolený odstín splývající s barvou jejich kůže. Předvedly tak velký smysl pro detail a styl, který nepřekračuje hranice vybraného vkusu.