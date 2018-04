Nahá jóga: jde o intimní vztah s tělem, nikoliv ale o sex

5:21 , aktualizováno 5:21

Třicátnice Kamila chodí už roky do kurzů jógy. Teď poprvé v životě zkusila, jaké to je cvičit spolu s dalšími ženami úplně nahá. "Rozhodně to nebylo nic sexuálního," svěřila se bezprostředně po svém zážitku. Pochvaluje si, jak se bez oblečení cítila volnější a otevřenější.