Nadváho, sbohem!

Obézní lidé mívají zpravidla vyšší krevní tlak, častěji trpí bolestmi páteře i kloubů, bývají dušní, mívají častěji choroby žlučníku a slinivky břišní a umírají dříve než lidé štíhlí. Nadměrná spotřeba potravin, zejména tuků, se významně podílí i na vzniku ischemické choroby srdeční včetně infarktu myokardu a může spolupůsobit i při vzniku rakoviny a diabetu.

Otylost znamená nadměrné hromadění rezervního tuku, nikoliv jen nadměrnou tělesenou hmotnost. Jsou jedinci s velkou hmotností, a nejsou přitom otylí - např. sportovci se značně vyvinutou svalovou hmotou nebo lidé se zvláště silnou kostrou.

Příčinou nadváhy bývá obvykle neúměrně velká spotřeba potravin a malá tělesná aktivita. Otylí lidé by měli svou spotřebu potravin snížit tak, aby se jejich hmotnost snižovala pozvolna.

Úplné hladovění není zdravé. Při přísné redukční dietě (o 4 200 kJ - 1 000 kcal) se většinou dlouho nevydrží. Je obtížné v této dietě zajistit všechny potřebné živiny a často dochází k podrážděnosti a nespavosti, k pocitům slabosti až nevolnosti.

p r á c e kategorie lehká střední kJ kcal kJ kcal pracující ženy 19 - 34 let 9 000 2 150 10 000 2 385 pracující ženy 35 - 55 let 8 500 2 030 9 000 2 150 pracující muži 19 - 34 let 11 000 2 625 12 000 2 865 pracující muži 35 - 60 let 10 000 2 385 11 500 2 745 Poznámka: Tabulka platí pro zdravé jedince průměrné výšky v kilojoulech (kJ) a kilokaloriích (kcal).

Otylým lidem s průměrnou výškou a nevelkou tělesnou aktivitou bývá doporučován mírný redukční režim o 6 000 až 8 000 kJ, tj. přibližně 1400 - 1 600 kcal. Po čtyřítce začíná naše energetická spotřeba postupně klesat. To by se mělo projevit i snížením příjmu kalorií.



Nečekejte však zázraky do čtrnácti dnů nebo do měsíce. Vy to už sice můžete pocítit na oblečení, ale vaše okolí si všimne až výraznějšího úbytku. K získání štíhlé linie je tedy nutné dodržovat dietní omezení dlouhou dobu.

Následující tabulka vám pomůže určit přibližný kalorický příjem, který je pro vás vhodný. Uvádíme přepočty v kilokaloriích(kcal) i kilojoulech (kj): 1 kcal = 4,1868 kJ. V dnešní době však na většině produktů naleznete údaje o energii v kilojoulech.