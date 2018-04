Nadváha a obezita dobývají už i Afriku

Své o tom ví Nodo Njobová, která pracuje v jednom kadeřnictví v jihoafrickém Kapském Městě. Stydí se sice za baculaté tělo, ale stejně jako mnoho afrických žen je pyšná na své velké kulaté pozadí.

Tvrdí, že by se ráda nějakých kil zbavila, neví však, jak by na to reagovali její přátelé. "Když hodně zhubnete, lidé si tu začnou hned myslet, že máte tuberkulózu nebo AIDS. To není jako ve Spojených státech nebo v Evropě," vysvětluje.

Více než třetina žen a asi čtvrtina mužů v Africe má podle odhadů Světové zdravotnické organizace nadváhu. A WHO předvídá, že podíl obézních lidí na černém kontinentu v příštích deseti letech vzroste na 41, respektive 30 procent.

"Od podvýživy jsme se přesunuli k nadbytečnému příjmu potravy," říká Krisela Steynová z jihoafrického lékařského výzkumného institutu.

Podíl lidí, které tíží přebytečné kilogramy, je v Africe stále ještě nižší než v bohatších částech světa. Zdravotničtí odborníci se přesto obávají, že imunitní systém obyvatel tohoto kontinentu namáhaný například malárií nebo nemocemi typickými pro chudé oblasti se už nemusí umět vypořádat s potížemi spojovanými s obezitou, jako je cukrovka, rakovina nebo nadměrná zátěž srdce.

Asi miliarda lidí na světě je obézní, zatímco 800 milionů trpí podvýživou. Ironií osudu je to, že ti nejchudší jsou často nejzranitelnější. Děti, které se narodí podvyživeným matkám, mají v dospělosti větší sklony k nadváze. K tomu přispívají i snahy členů rodiny co nejvíce je krmit, aby nedopadly stejně jako jejich matky.

Problém obezity je nejpalčivější v Jihoafrické republice, kde nebezpečně narůstá počet úmrtí způsobených obezitou a cukrovkou. Více než polovina zdejších žen má buď nadváhu, nebo je obézní, deset procent žen naopak trpí podváhou.