Nádor varlete lze dobře léčit, ale musí se začít včas

Pokud se zhoubné bujení ve varleti objeví včas, mají pacienti devadesátiprocentní šanci na trvalé vyléčení. Přesto si občas lékaři povzdechnou: "Kdybyste přišel před rokem, kdy jste bulku objevil, nemusel jste dnes na chemoterapii..."

Rakovina varlete se může objevit v kterémkoli věku, ale nejčastěji je to právě u mužů mezi 15 a 35 lety. Chlapci v pubertě se stydí o svém pohlaví mluvit a stejně tak mají praktičtí dětští lékaři zábrany chlapcům prohmatávat varlata při pravidelných prohlídkách.

Toto tvrzení se opírá o studii onkologů Viery Bajčiové a Jaroslava Štěrby, která přinesla nepříliš pozitivní výsledky.

Téměř všichni pacienti Kliniky dětské onkologie v Brně nad 15 let měli již pokročilé onemocnění. Jejich varlata byla často enormně zvětšená a měli metastázy v mízních uzlinách nebo v plicích. Průměrně měl pacient příznaky více než deset měsíců!

Pesimismus není namístě

Přijde-li mladý muž hned poté, kdy objevil bulku, zatvrdnutí, neobvyklý tah ve varleti nebo jeho zvětšení, je velmi pravděpodobné, že se zcela vyléčí.

"Určitě není namístě nějaký pesimismus s přesvědčením, že mi lékař stejně nemůže pomoci. Řada lidí s touto nemocí pak žije dál kvalitní život," říká Ivan Kolombo z Centra robotické chirurgie a urologie Nemocnice Na Homolce.

Navíc se tato nemoc nevrací tak často, jako je tomu u jiných nádorů. "Naštěstí se relaps, tedy znovuvzplanutí choroby, objevuje v tomto případě jen u deseti procent těchto mladých mužů," vysvětluje Miroslava Schützová z Hematologicko-onkologického oddělení Fakultní nemocnice Plzeň.

Deset minut může zachránit život

Podmínkou k tomu, aby chlapec nebo muž vůbec nějaké nesrovnalosti zjistil, je pravidelné samovyšetřování. Podle studie na 1253 mužích však o této metodě vědělo jen necelých dvacet procent dotázaných.

A přestože je předepsanou součástí preventivních prohlídek i pohmatové vyšetření varlat, ve skupině 21 až 24 let vyšetřil praktický lékař jen sedm procent mužů. Autoři studie předpokládají, že se lékaři mohou obávat nařčení z obtěžování.

Pokud by se ale z vyšetřování varlat od dětského věku stala samozřejmost, padla by tato bariéra na obou stranách.

Neobvyklý útvar nebo zvětšené varle nemusí automaticky signalizovat nádor, může to být i nezhoubná cysta, zánět nebo hydrokéla, při které se mezi obaly varlete nahromadí voda. Ale ani tehdy by se návštěva urologa odkládat neměla. "Tvrdím, že je lepší přijít třikrát zbytečně než jednou pozdě," říká onkoložka Miroslava Schützová.

Léčba podle kuchařky

Co může očekávat muž, u něhož vyšetření potvrdí obávanou diagnózu? "Čeští lékaři dodržují návody Evropské urologické společnosti, která má velmi přesné návody na postup pro jednotlivá stadia onemocnění," vysvětluje urolog Ivan Kolombo.

Pro úspěšnou léčbu je nutné znát především typ nádoru, protože takzvané seminomy dobře reagují na ozařování, zatímco ostatní nádory nikoli. Při operaci se odebírá celé varle i s chámovodem, při podezření na metastázy v mízních uzlinách se odebírají i tyto a často následuje i chemoterapie, která má za úkol zničit nádorové buňky.

Krajní možností léčby je ASCT, tedy transplantace vlastních kmenových buněk spolu s razantní chemoterapií.

Pacientovi se před zahájením léčby odebere kostní dřeň a zamrazí. Pak následují cykly velmi vysokých dávek cytostatik. Tyto toxické látky zahubí nejen buňky "nemocné", ale i ty zdravé, hlavně buňky trávicího traktu, vlasových váčků nebo buňky krevní.

Proto bývá nemocným po chemoterapii špatně, proto jim vypadávají vlasy a jsou unavení a náchylní podlehnout i méně závažným infekcím. Léky totiž zničí i bílé krvinky, které tělo brání.

Po chemoterapii následuje infuze kmenových buněk, které doputují do kostní dřeně, kde se dále dělí. Bez transplantace by pacient velmi pravděpodobně zemřel na banální rýmu.

"Tato léčba je poslední možností, je to zatažení za záchrannou brzdu a provádí se u pacientů s nemocí v nejpokročilejším stadiu," vysvětluje Ivan Kolombo.

S početím počkat dva roky

Rakovina varlete postihuje především mladé muže, proto jim lékaři nabízejí možnost uchování spermatu. Sice se odebírá většinou jen jedno varle, ozařování a cytostatika však mohou poškodit genetický materiál.

"Z tohoto důvodu doporučujeme s početím počkat minimálně dva roky," vysvětluje Miroslava Schützová z plzeňské nemocnice.

Ne vždy se podaří záření úplně odclonit a pohlavní orgány část ozáření přece jen dostanou. Dítě počaté bezprostředně po terapii ozařováním je pak ohrožené vrozenými vývojovými vadami. Podobně je tomu u chemoterapie, která staví růst buněk, jak zhoubných, tak i těch zdravých.

Chraňte svá varlata

• Vyšetřujte se každý měsíc

Rakovině varlete nelze předejít. Je však nutné, aby se muži od svých patnácti let jednou za měsíc vyšetřovali. Po koupeli si stoupněte před zrcadlo a sledujte případný otok nebo tah. Každé varle vyšetřete tak, že položíte palec shora a ukazovák s prostředníkem zespodu varlete. Mělo by být na omak hladké, vejčité, pevné. Je běžné, že se velikost varlat mírně liší. Vzadu nahoře nahmatáte menší citlivý útvar - nadvarle. Pokud se budete prohlížet pravidelně, neobvyklé útvary snadněji poznáte.

• Nebojte se lékaře

Objevíte-li cokoli podezřelého, nečekejte na bolest, ta se totiž vůbec objevit nemusí. Neváhejte s návštěvou urologa, ten vás prohlédne, případně vyšetří ultrazvukem. Při nejasnostech lze odebrat tkáň přímo z varlete. Pokud jste jako dítě měl nesestouplé varle, měl byste provádět vyšetření celý život, rodiče malých chlapců s tímto problémem musí prohmatávat sami, později to synům alespoň připomínat. Nesestouplé varle by se mělo do šourku stáhnout do chlapcových druhých narozenin.

• Myslete na budoucnost

Nejvíce mužů potkává toto nádorové onemocnění ve věku kolem třiceti let, a je proto vhodné nechat si na některé z reprodukčních klinik nechat zmrazit sperma. Sice je možné, že vám při operaci vyjmou jen jedno varle, ale pokud budete dostávat i chemoterapii, mohlo by jí být sperma ovlivněno.

• Sežeňte si informace

Vyžádejte si informační brožury, kupte si knihu cyklisty Lance Armstronga Každá vteřina se počítá, kde o svém zápase s rakovinou varlete hovoří. Podívejte se na stránky www.testis.cz/laicke-dotazy, www.linkos.cz/pacienti/varle.php, www.onko.cz/publikace/varlata.pdf. O životě s nádorem varlete se dočtete na www.bumbarisparis.blogspot.com.