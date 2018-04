Nádor prostaty začíná nenápadně

V pozdějším stadiu je tento karcinom prakticky nevyléčitelný, řekl přednosta urologické kliniky Fakultní nemocnice Brno Dalibor Pacík. Podle něho je rakovina prostaty u mužů třetí nejčastější příčinou úmrtí na zhoubný nádor. V České republice ročně onemocní 7000 mužů a každý rok této nemoci podlehne asi 2500 pacientů.

Kritická padesátka

Každý muž je vystaven šestnáctiprocentnímu riziku, že bude mít rakovinu prostaty a existuje tříprocentní pravděpodobnost, že na ni zemře. Není to onemocnění starců, upozornil Pacík. Už muži ve věku nad 50 let by se proto měli nechat preventivně vyšetřit urologem. Vyšetření se provádí pohmatem a krevním testem. Muži z rodin, v nichž už někdo tímto nádorem onemocněl, by měli preventivní prohlídky zahájit o deset let dříve. Nádor se vyvíjí řadu let a je dobře léčitelný pouze v době, kdy ještě neopustil předstojnou žlázu.



Jak se hlásí potíže s prostatou 1) Časté nucení na močení (už 2x až 3x v noci) 2) Problém s jeho záhajením i pokračováním - chvíli to trvá než se podaří začít a další průběh je na etapy 3) Slabý, pomalý proud 4) Pocit, že nedošlo k úplnému vyprázdnění

Karcinom prostaty v raném stadiu se léčí radikální operací, která je nejspolehlivější, nebo ozářením. U většiny pacientů se podaří zachovat udržení moči i erekci. Pokud je nádor v pokročilejším stádiu, zpravidla nastupuje hormonální léčba, která eliminuje působení mužských pohlavních hormonů a může nemocnému prodloužit život. Existují i cytostatika, která rovněž ovlivňují dobu přežití.

Nemocných je stále víc

Za 40 let počet pacientů s rakovinou prostaty stoupl čtyřikrát a počet úmrtí se zvýšil pětinásobně. Z části je to dáno zvyšujícím se věkem populace. Předseda České urologické společnosti Tomáš Hanuš uvedl, že častý je i výskyt zánětu prostaty a nezhoubné zbytnění, které souvisí s věkem mužů a ovlivňuje kvalitu jejich života. Léčba zvětšené prostaty bývá úspěšná.

Vedle úpravy životosprávy a pitného režimu se podávají léky, které umožní pacientům volněji močit a prostatu zmenšují. Jestliže není úspěšná, přichází ke slovu chirurgický zákrok, zpravidla endoskopický.

Více údajů o možnostech prevence zájemci naleznou na internetové adrese www.preventio.cz.

Četnost urologických onemocnění narůstá v celém světě a 14. září se stalo Evropským dnem prostaty. Národní urologické společnosti tak chtějí veřejnost upozornit na riziko onemocnění předstojné žlázy.