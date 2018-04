Nadměrné pití coly škodí zraku

Nejužívanější je, například i při výrobě coly, aspartan - což jsou vlastně dvě aminokyseliny spojené methylalkoholem.

Je to sloučenina tepelně nestálá, která se při 30 stupních Celsia rozkládá. Protože náš organismus má kolem 37 stupňů, sloučenina se v těle rozloží. Aminokyseliny se vyloučí v moči a "metylák" jde na oči, zdůvodnil vědec svůj názor o škodlivosti chemických sladidel.

Například v Japonsku, kde ochranu zdraví obyvatel berou velmi vážně, je používání všech umělých sladidel zakázané.

Čumakov se přimlouvá za používání světem znovuobjevené původně jihoamerické rostliny Stevia. Za 30 let se žádné vedlejší účinky této rostliny neprokázaly, dodal pro SME vědec, který dlouhá léta pracoval na vedoucích postech v Slovenské akademii věd.

Stevia je teplomilná rostlina a pěstuje se i na Krymu. V dobách Sovětského svazu byla její existence vojenským tajemstvím, podobně jako plnění výzkumných úkolů.

STEVIA, STEVIA REBUNDIANA BERTOLI významná rostlina pocházející z Paraquaye, kde byla místními indiány Guarani nazývána "kaa-he-he" tj. sladká rostlina. Bylo tomu tak proto, že její listy jsou 300krát sladší než cukr a je svým složením sacharidů vhodná jako člověku přívětivé sladidlo, zejména pro diabetiky. Nyní se komerčně pěstuje v Paraguay, Brazílii, Uruquay, Střední Americe, Číně, USA a začíná se pěstovat v řadě jiných států. Rostlina je na trh dodávána jako sladidlo ve formě čerstvých a sušených lístků (např. v podobě obdobné čajovým sáčkům), extraktů, kapalných koncentrátů, pilulek pod různými jmény. Tento jihoamerický keřík vysoký 50 - 70 cm lze údajně pěstovat doma v květináčích, v suché místnosti, zalíváme jen málo a jeho listy používáme ke slazení. Případně rostlinu seřežeme a větvičky zavěšené ve stínu usušíme. ( DADALOVA KUCHAŘKA )

Evropa je podle Čumakova staromódní a velmi těžko se zříká zažitých metod a postupů.

I Evropská komise podlehla podle jeho poznatků a dokumentů tlaku světových výrobců umělých sladidel a jejich přírodní alternativu odmítá. Dočasně, domnívá se Čumakov.

Protože podle něj ochrana zdraví lidí nesnáší jakýkoli tlak výrobců potravin nebo jejich součástí.

Stevie by mohla najít uplatnění i na Slovensku, není ji tu zakázáno pěstovat, jen prodej a používání rostlinného sladidla nepovoluje potravinářský kodex.

Proto by vědec chtěl iniciovat vznik slovensko-ukrajinského vědecko-výzkumného týmu, který by na Slovensku uměl vyrábět a exportovat sladidlo nové generace do světa. Samozřejmě výhodně pro obě strany - bez rizika slepnutí, uzavřel pro deník přesvědčený Čumakov.