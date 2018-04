Nadace sbírá peníze na pomoc dětem Krajníkové

Pomoci by mohly také uhradit výdaje matky při chystané cestě do Argentiny.



Krajníková se do Argentiny provdala před devíti lety, po čtyřech letech se však rozhodla, že se rozvede; manžel ji údajně bil a psychicky týral. S dětmi proto odjela do Česka. Krajský soud v Ústí nad Labem ale rozhodl, že se dcera a syn musejí vrátit do jihoamerické země. - on-line rozhovor s Marcelou Krajníkovou a více informací zde



Podle soudu žena své děti unesla. V Argentině nyní děti žijí s bývalým manželem, údajně se o ně stará jeho matka.



Děti podle informací nadace neustále svou matku prosí,aby se směly vrátit zpět do Čech. Jejich matka si s nimi údajně každý den telefonuje.



"Je zcela nepochybné, že děti byly tímto postupem vystaveny psychické újmě a nesnesitelné situaci," sdělila již dříve mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Kateřina Beránková. Uvedla, že soudy pochybily při aplikaci haagské Úmluvy o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí a nezohlednily ustanovení Úmluvy o právech dítěte a Listiny základních práv a svobod. Podle ministerstva je zcela evidentní, že práva a přání dětí nebyla nijak zohledněna.



Podle ministerstva spravedlnosti však litoměřická soudkyně neporušila žádný zákon, když rozhodla o odebrání dětí.

Lidé mohou peníze posílat na účet číslo 111000222/0300 u ČSOB.