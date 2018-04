Nad hlavami sousedů

Činžovní domy, ve kterých se dají zřídit půdní vestavby, se nacházejí ve velkých městech blíže centru, ne-li přímo v něm, a mnozí lidé rádi využijí blízkost a dostupnost všeho, co taková lokalita nabízí. V jiných případech je podobná zástavba situována v klidné zóně, třeba nedaleko parku s košatými, vzrostlými stromy nebo na okraji města, s volnou přírodou na dosah. Bydlení v podkroví přináší také notnou dávku soukromí.

Mnohdy je možné z půdního bytu vyjít na terasu. Tento navazující prostor dodává bydlení na další výjimečnosti a jsou s ním spojené i nestandardní vnitřní úpravy bytu.

Pokud stavební firmy přistupují k půdní vestavbě s citem, pak jejich architekti nenechají vše pokrýt sádrokartonem, ale z původních prvků udělají klad. Po příslušném ošetření se dominantou bytu mohou stát trámy, původní zdivo, nebo třeba starý komín.

Nepravidelné tvary v interiéru

Nemyslete si, že obyvatelé podkrovních bytů trpí nedostatkem přímého denního světla. V současnosti je na trhu velký výběr střešních oken, kterými prochází mnohem více světla, než prostřednictvím klasického svislého prosklení. Z toho tedy plyne, že není nutné mít všechny místnosti vymalovány pouze bílou barvou, aby je zesvětlila.

Byt, ve kterém nic není úplně pravidelné, bude vyžadovat i originální řešení interiéru. Jeho atypické rozměry, zvláštní tvary místností, šikmo snížené stropy, nebo členění do patra vybízí k využití sortimentu firem, které se věnují výrobě nábytku na míru. Lze tak získat nadstandardní množství úložného prostoru tam, kde by zůstalo pouze prázdné místo.

Nejčastěji používaným materiálem bývá dřevo, které vysílá pozitivní energii. Někomu se může líbit některý tmavý odstín s výraznými letokruhy, suky či rýhami, jinému naopak světlounká bříza, na níž jen těžko rozpoznáte její zvrásnění.

Důležitou součástí při realizaci skříně na míru je i vnitřní vybavení. Víte, že ve skříni můžete mít integrovaný například koš na prádlo a žehlicí prkno? Když je nepotřebujete, můžete je ve vteřině skrýt a v případě nenadálé návštěvy není potřeba narychlo a ve stresu uklízet. Skříně ale nabídnou ještě mnohem víc. Konec zmačkaným kalhotám zajistí samostatný vysouvací věšák, příjemné vybírání šatů zase osvětlená tyč se senzorem pohybu. Boty, pásky, ale i řadu dalších věcí z vaší garderoby pojmou další speciální úložné prostory. I kravatám můžete dát pevné místo v kravatníku. Vnitřní vybavení skříní vám může leccos velmi zjednodušit, zpřehlednit a zpříjemnit.

