Náctileté anorektičky se podporují v trýznění na internetu

Ne jídlu, ano štíhlosti

Počet blogů, které podporují poruchy příjmu potravy, roste. Důvodem je anonymita. Zkuste přátelům na Facebooku referovat o svém včerejšku s hlavou v záchodové míse. Zato kamarádkám z komunity on-line nemusíte vysvětlovat nic.

Rozumějí a podpoří, vždy. Okomentují jídelníček, naučí zvracet, pochválí vaše fotky ve spodním prádle řízlé pod krkem a na rozmazaném pozadí. Jsou tu, kdybyste ztrácela kuráž, přesně podle hesel: Hlad bolí, ale štíhlost za to stojí. Raději budu mrtvá než tlustá. Umírám pro dokonalost. Hodné holky nejedí...

Nejedná se o okrajový fenomén s dosahem několika stovek středoškolaček. Jeden takový blog průměrně odkazuje na čtrnáct jiných. Jejich množství jen na českém internetu je obrovské. Stačí pár kliků a šílení je globální.

Poraď mi, jak onemocnět

Dívky z internetu daly svým peklům velmi něžná jména. Bulimie je mia, anorexie ana. S anou je to bolnosladký vztah. Na webech publikují tipy na hubnutí hned vedle reálných příběhů žen, které ana zabila. Aně píší dopisy, modlitby, cestou do školy poslouchají ve sluchátkách aniny písničky.





Taky Karolína si svoji nemoc na blogu zosobnila: "Beru ji jako někoho ve své hlavě. Jako hlas, který mi říká, jak nechutný boky mám a že ten dort nesmím. Někdy na ni nadávám jako na osobu. Moc dobře vím, že mě anorexie může zabít. Ale přesto ji miluju. Nedokážu si bez ní představit život."

Dívkám připadá, že jim trýznění se hladem víc dává, než bere. Anorexie je v principu podobná sebepoškozování, kdy krev a bolest z těla fyziologicky vyplavují napětí.

Odchody ztracených sester

Dívka bloguje tím euforičtěji, čím víc hubne. Několikrát denně, mnoho hodin. Naopak, pokud se jí nedaří, blog pozastavuje nebo ruší. Pokud se rozhodne k léčbě, kamarádky jí popřejí vše dobré do života, ať se uzdraví. Přesto se mnoho dívek vrací.

Jitka zrušila svůj blog po roce provozu poté, co ji identifikovalo okolí. "Všeci v práci o mně věděli, chodili na můj blog, ukazovali si na mě prstem, prostě jsem ho musela zrušit. Chtěla jsem si založit nový, ale co bych tam psala? Hubnout se mi nedaří, jen zvracím. To není záživné," svěřila se mi Jitka letos na konci dubna. Krátce předtím absolvovala léčbu anorexie, která se zvrátila do bulimie. Na rozdíl od any, důkazu vlády nad životem, je mia synonymem slabošství a ztráty kontroly.

Socioložka Zdeňka Mourová uvádí důležité zjištění: "Aby dívka mohla začít vést normální život, musí se úplně odtrhnout od blogů a přítelkyň z internetu. Jinak dochází k relapsu."

Jitka popisuje síť svých přítelkyň jako komunitu vzájemně si nalévajících alkoholiček. "Vím, že blogování mě vyčerpává. Jenže v práci se dost nudím a na internetu mám aspoň kamarádky. Jsem s nimi dobrovolně a dobrovolně se nechávám stahovat dolů."





Negativní vliv komunity je zřejmý, právní prostředky ochrany se ale hledají extrémně těžko. "Co s člověkem, který dobrovolně zveřejňuje, jakou dělá hloupost. Může být inspirací pro ostatní a jednat proti dobrým mravům, ale i když je efekt nežádoucí pro společnost, nešíří drogy," říká expert na právo na internetu Radim Polčák, který vede Ústav práva a technologií. "Svoboda slova je v Česku relativně silná. Můžu říkat, co chci, můžu umřít na podvýživu a můžu o tom říct komukoli jinému."

Co si myslíš o anorexii a bulimii? Anketní otázka na blogu Von z temnoty Nezajímají mě: 3,1 % (21 hlasů)

Životní styl: 20,2 % (136 hlasů)

Pekelné psychické choroby: 52,9 % (356 hlasů)

Psychické choroby, ale ráda bych je měla: 23,8 % (160 hlasů)

Většina blogů, které podporují poruchy příjmu potravy, obsahuje reklamu. A proto je nezruší provozovatel serveru, byť je naprostá většina z nich neplacených a podmínky obsahují možnost jednostranného vypnutí. Blogy jsou komerční subjekty a jejich cílem je získat co nejvíc uživatelů.

Poruchy příjmu potravy jsou třetím nejčastějším chronickým onemocněním u mladých dívek. Vznikají zřejmě souběhem biopsychosociálních faktorů. Zdá se, že vliv médií a vrstevníků je větším rizikovým faktorem než rodina.

"Dokázala jsem vždycky normálně jíst, nikdy mi nešlo o to, být hubená. Ale jednoho dne jsem začala přemýšlet, proč mě mají ostatní rádi. Proč jsou hubené a hezké holky žádanější. Proč je v každé reklamě a na každém plakátu holka s padesáti kily. Co dělám špatně? A tak jsem se rozhodla začít nějakou tu dietku taky držet," píše blogerka Zuzana (blog Proana blogerka).

Perverzita společenských požadavků

Časopisy pro ženy a dívky už před dvaceti lety obsahovaly desetkrát více inzerátů či článků o hubnutí než časopisy pro muže. Také mimo inzertní stránky dodávají precizní návod, jak uspět ve světě vzhledu. "Proč hubnu? Protože na hubeném těle vypadá všechno líp než na tlustém," říká vyčerpaná Karolína.

Společenské požadavky tkví především v tom, že dívkám nedávají na výběr. K životnímu úspěchu vede jediná, jasně definovaná cesta. Velikost 40 je špatně, velikost 34 správně.





Zde se otevírá ideální prostor pro poruchy příjmu potravy, deprese, sebepoškozování.

Adolescenti se sníženým sebehodnocením nemají bez dospělých zkušeností a rozvinutého kritického vnímání příliš šancí. Jistě, pevnou půdou je zázemí ve funkční rodině. Ale co je dvacetiminutová večeře proti hodinám na internetu a u televize?