Na výšku buďte pyšné, radí stylistka dlouhánkám

České basketbalistky V reprezentačním týmu basketbalistek na mistrovství světa, které právě začalo v Brně, je sedm hráček s výškou nad 190 centimetrů. Jen dvě z týmu měří pod 180cm. Kdyby většina z nás stála při oddechovém čase mezi nimi, připadaly bychom si jako hobbiti. Když si ale pustíte zápas v televizi, nepoznáte nic, protože (až na výjimky) jsou všechny hráčky obrovské. To jen pro většinu z nás se basket odehrává v prvním patře. "Někdy bych si přála nevyčnívat," říká 192 centimetrů vysoká studentka a rekreační košíkářka Lída. "Zkuste si to představit: i kdybych se elegantně oblékla, nastoupím do tramvaje a zkroutím se mezi tyče. Elegance je ta tam. Klobouk už si netroufnu nosit vůbec, totéž podpatky." Dlouhánek žije mezi námi hodně a v běžném životě jsou nepřehlédnutelné. O to pevnější musí být jejich sebevědomí, protože se nemohou skrýt v davu a stát se šedou myškou. Dovedeme si představit, že "žirafka" se má, protože všude dosáhne. Když ale například navštíví veřejné toalety, má na míse kolena u brady. Kromě toho ne každá ustojí partnera o hlavu nižšího. "Měla jsem menšího přítele," svěřila se v televizní pořadu Karlu Šípovi reprezentantka Ivana Večeřová, která měří 195 centimetrů. "Ale pak mi časem chyběla ta chlapská náruč. Přece jen, já vážím 80 kilo a on měl o deset míň, nebylo to ono." Petra Kulichová: 198cm, 26 let Ilona Burgrová: 196cm, 26 let Ivana Večeřová: 195cm, 31 let Jana Veselá: 194cm, 27 let Michala Hartigová: 192cm, 27 let Michaela Ferančíková: 191cm, 33 let, roční syn Eva Vítečková: 190cm, 28 let