Na vyšetření prsu bylo zatím jen 40 procent žen

"Na mamografické vyšetření prsu přišlo jen 40 procent českých žen. Za tři roky podstoupilo vyšetření 785 000 žen, rakovinu mělo 3 770", řekl člen komise ministerstva zdravotnictví pro screening nádorů prsu a přednosta Radiodiagnostické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice Jan Daneš.

Dále poznamenal, že v Británii nebo ve Švédsku, kde má toto vyšetření dlouholetou tradici a ženy jsou adresně zvány, je v mamografickém screeningu 80 procent žen.

Česká republika je tedy za těmito vyspělými zeměmi ještě pozadu.

Podle předsedkyně Asociace mamodiagnostiků Miroslavy Skovajsové je nejlepší léčbou rakoviny prsu právě screening.

80 procent nálezů z mamografu je totiž tak malých, že jsou zachyceny ženy s velmi malým nádorem, takže při léčbě nemusí dojít ke ztrátě prsu, a jsou už vyléčeny ženy, které by za dva nebo tři roky přišly s rozsáhlým nádorem.

Před zahájením screeningu v roce 2003 se v České republice ročně vyskytlo 4 500 nových případů, 2 500 žen na rakovinu prsu zemřelo.

Loni rakovinou prsu onemocnělo 6 000 žen, zemřelo 2 500 žen. To znamená, že se vyléčilo více žen.

Screening šetří peníze

Za jedno mamografické vyšetření zaplatí pojišťovna 600 korun. Léčba malého nádoru prsu pojišťovny zaplatí do 100 000 korun, léčba rozsáhlého nádoru je už vyjde na čtvrt milionu a více.

Screeningové vyšetření provádí 56 akreditovaných center po celé republice a nejvíce žen se nechalo vyšetřit na jihu Moravy a na Vysočině.

Největší zájem o screening mají ženy v mladším věku, naproti tomu z žen nad šedesát přišla jen čtvrtina.

A co na to pojišťovny...

V České republice hradí mamografii zdravotní pojišťovny jednou za dva roky ženám od 45 do 69 let.

K vysokému nárůstu přitom dochází i u mladších žen. Pro ně bohužel neexistuje systém preventivních prohlídek prsu.

Všeobecná zdravotní pojišťovna chce dopisem vyzvat k podstoupení vyšetření prsu každou ženu, která na mamografu nebyla dva roky. Vyšetření nabídne i seniorkám nad 70 let, které si je dosud musely platit samy.

Prezident Svazu zdravotních pojišťoven Vladimír Kothera však plošné zvaní žen zpochybnil. ČTK řekl, že zaměstnanecké pojišťovny zvou cíleně skupiny žen.

Některé pojišťovny se zaměřují například na ženy od 40 let, jiné vyšetřují na mamografu ženy v rámci programu Zdravý podnik.

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra nyní písemně informuje pojištěné ženy ve věku 40-45 let o nadstandardním příspěvku 500 korun na onkologická vyšetření, včetně mamografického screeningu.

Pojišťovna tak podle slov mluvčí Lucie Králové osloví asi 33 tisíc žen. Zaměří se nejvíce na ženy, které za poslední dva roky mamografické vyšetření neabsolvovaly.