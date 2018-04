Na výlet do lesa se důkladně připravte, proti klíšťatům je nejúčinnější repelent

Klíšťata jsou nejnebezpečnější na jaře a na podzim. Nejlepší ochranou je vakcína proti klíšťové encefalitidě. I očkovaní lidé by však měli být při výletech do přírody opatrní: mohou se nakazit také lymskou boreliózou, proti níž zatím vakcína neexistuje. Je proto důležité se na výpravu do lesa dobře připravit.

Jak často používat repelent?

Repelentem by se před procházkou do lesa nemělo šetřit. Přípravek si vezměte s sebou a oblečení si jím nastříkejte pravidelně každé dvě až tři hodiny.

DEET je zkratka diethyl-meta-toluamidu, látky, která svými chemickými vlastnostmi odpuzuje jak komáry, tak klíšťata.

Kvalitní repelent pro dospělé by měl obsahovat více než 10 procent látky DEET, jinak podle odborníků není účinný. Platí jednoduché pravidlo: čím větší procento DEET, tím větší ochrana před dotěrným hmyzem včetně klíšťat. Na trhu existují i přípravky s padesáti procenty účinné látky. Pozor by si ovšem měli dát lidé s citlivější pokožkou. Takto silný repelent by u nich mohl způsobit alergickou reakci.

Kdo chce odpudit hlavně klíšťata, měl by si repelent nastříkat zejména od kolen směrem dolů. Pokud je na obalu repelentu uvedeno dávkování a doba účinku proti komárům, počítejte s tím, že pro klíšťata bude účinnost přibližně poloviční.

Pomáhají přírodní repelenty?

Odborníci sázejí spíš na ty chemické. U nás jsou k dispozici například přípravky na bázi eukalyptového oleje. Je však třeba je aplikovat hodně často, aby byly skutečně účinné, třeba každou půlhodinu.

Odpuzuje klíšťata světlé oblečení?

Sice se doporučuje chodit do lesa ve světlém oblečení, ale důvodem není nechuť klíšťat k bílé barvě. Je to ryze praktické opatření: na světlé barvě jsou klíšťata snadno k rozeznání a lze se jich zbavit dřív, než se přisají. Není proto dobré spoléhat se jen na světlé svršky a rezignovat na repelenty.

Při jakémkoli počasí, i při velkých vedrech, se doporučuje vyrazit do lesa v tričku s dlouhým rukávem a kalhotách s dlouhými nohavicemi. Nejlepší obuví jsou vysoké gumové holínky.

Proč se na některé lidi klíště většinou nepřisaje?

Podle testů v laboratoři skutečně existují lidé, jejichž tělo vylučuje klíštěti nepříjemné látky, a proto je tito parazité spíše míjejí. Ale ani tehdy se nevyplatí riskovat.

Ne všechna klíšťata jsou stejná, i mezi nimi se může najít jedno jediné, které nebude dotyčný člověk odpuzovat. A možná právě ono bude nakažené.

Jak rychle je třeba klíště vytáhnout?

Čím déle klíště saje, tím víc vypouští slin, škodlivé bakterie nebo viry se rychleji množí a zvyšuje se jejich dávka. Bakterií boreliózy se člověk nakazí zpravidla po 12 až 24 hodinách s klíštětem na těle, virům klíšťové encefalitidy stačí hodina. I proto je důležité nepodcenit večerní důkladnou kontrolu celého těla.

Klíště jde navíc v prvních hodinách po přichycení jednodušeji odstranit, neboť se přidržuje jenom kusadly. Později kolem nich vytvoří obal z takzvaného cementu a vytažení je obtížnější.

Jak chránit zvířata?

Paraziti se mohou dostat také na zvířata, proto by se při výletech do přírody nemělo zapomínat ani na jejich ochranu. Klíšťata totiž mohou přinést domů, některé infekce od nich mohou chytit lidé. Není dobré je stříkat stejnými preparáty, jako používají lidé, zvířata mají své speciální, nejlepší variantu poradí veterinář.

Při odstraňování klíšťat ze zvířete by se majitel měl v ideálním případě chránit rukavicemi. Klíště se vytahuje stejně jako lidem, tedy kývavým pohybem pinzetou. Před vytahováním a po něm je třeba místo dezinfikovat a roztoče pak spláchnout do toalety. Pár jednorázových rukavic stojí v lékárně do pěti korun, pinzeta 30 až 50 korun, měla by mít kulaté okraje, ostré by klíště přepůlily.

Kočky pohybující se venku mohou klíště chytit snadno. Důležitější než očkování proti borelióze je pro ně prevence proti vnějším parazitům v podobě obojku či spot-onu s repelentním účinkem.

Hrozí klíšťata i v zahraničí?

V podstatě celá střední Evropa je jedním velkým ohniskem, kde hrozí riziko nákazy klíšťovou encefalitidou i boreliózou. Na ochranu před nebezpečným parazitem nesmíte zapomínat zejména v Rakousku, Bavorsku, Maďarsku, pobaltských státech a ve Slovinsku. Pokud se vydáváte do slovenských hor, můžete být víceméně klidní. V Tatrách ani ve Fatře nakažená klíšťata nejsou. Problematické je jen Podunají.

Můžou být klíšťata i na horách?

V posledních letech odborníci varují, že se klíšťata dostávají do stéle vyšších poloh. Zanesou je tam například ptáci, zvěř, lišky, ale také psi návštěvníků. Jejich výskyt tamm ovšem není tak masivní výskyt jako v údolích. Nejsou ani tak infekční jako klíšťata v povodí řek.