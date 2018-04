Na vlastní kůži: redaktorka iDNES.cz předváděla spodní prádlo

Předvedli byste spodní prádlo, které byste si pak mohli odnést domů? Že byste nedokázali odhalit své tělo před ostatními? Nevadí. Vyzkoušela jsem to za vás. Spolu s naším fotografem a kameramanem jsem se vypravila na pražský Zličín, kde se v rámci roadshow francouzské značky DIM konaly módní přehlídky také za účasti nás, obyčejných lidí.

První přehlídka s účastí "odvážných" byla od půl čtvrté. Chtěla jsem nejdřív okouknout, jak bude probíhat a jak bude publikum reagovat. A také mě zajímalo, jestli se vůbec někdo přihlásí. Nechtěla jsem být jediná.

Ještě před přehlídkou moderátor vyzýval kolemjdoucí, ať se také zapojí. Nakonec se ale odhodlala jen jedna slečna. Po mole se prošla hned poté, co skončila přehlídka s "normálními" modelkami a modely. Odměnou jí byl velký potlesk a zmíněné prádlo.

Další přehlídka s odvážlivci byla naplánovaná na půl sedmou. Když jsem viděla, že dotyčná slečna to přežila, řekla jsem si, proč ne, a zašla za organizátory. Hned se mě ujali, doprovodili do obchodu se spodním prádlem a nechali mě vybírat. Měla jsem ale trochu problém zvolit tu správnou velikost. To bývá problém spousty žen, že vlastně přesně neví, jakou mají velikost podprsenky, a pak nosí nesprávné.

"Často jsou ženy zmatené proto, že každý výrobce má velikosti trošku jiné. Záleží také na střihu podprsenky. Může se pak stát, že v jednom obchodě máte třeba 75B a v jiném třeba 80A. Nebojte se vyzkoušet klidně několik velikostí," upozorňuje prodavačka.- převody velikostí najdete zde

Zvítězila černá

Nakonec jsem si do kabinky vzala tři podprsenky různých střihů v černé barvě. Ta je moje oblíbená. Klasická "push-upka" mi moc neseděla, ani když jsem vystřídala několik velikostí. Ani druhá, kopírující tvar těla, nebyla to pravé ořechové.

Nakonec jsem si vybrala vyztuženou podprsenku klasičtějšího tvaru s kosticemi a košíčky lemovanými krajkou. A k tomu boxerky. U kalhotek tanga stejně neměla mou velikost a ani bych si nejspíš netroufla v nich vylézt na molo.

Asi půl hodiny před začátkem jsem se dostavila do zázemí pro modelky, kde mě nalíčila vizážistka. "Máte trému?" ptala se mě. "Trochu jo, ale snad to zvládnu," odpovídám. Kromě mě se totiž z kolemjdoucích přihlásila ještě jedna slečna a mladý muž. Zájem měla ještě jedna dívka, ale byla tady s přítelem, který jí to bohužel nakonec rozmluvil.

Čas přehlídky se nezadržitelně blíží. Převlékám se s ostatními do prádla, dostávám župan, abych nemusela jít cestu k molu jen tak, a čekám, až odchodí "normální" modelky. Na molu nebudu sama, doprovodí mě jeden z modelů, nebude to tedy snad tak strašné. Ale srdce mi buší rychleji než normálně. S modelem Ondřejem se domluvíme, jak půjdeme. Molo má tvar písmene T.

Mým úkolem je dojít na konec, pak na stranu, chvilku zapózovat, vrátit se na střed "téčka", otočit se, odejít na začátek mola a pak ještě jednou zpátky na konec.

Rozezní se rytmická hudba a můžu vyrazit. Projdu se dvakrát tam a zpátky a je zase po všem. Protože nemám podpatky (mám nohu č. 36 a všechny "erární" boty mi byly velké), nemusím se bát, že zakopnu nebo si zvrtnu nohu, jako se to stalo nedávno jedné modelce v Paříži. - více zde

Při předvádění jsem si ani nestihla cokoli uvědomit. Jestli stojím rovně, jestli mi někde něco neleze, jestli je vše tak, jak má být. Vše bylo tak moc rychlé... Hrozně mi bušilo srdce a prostě jsem jen nějak šla. Ale snad jsem se moc neklepala. Také jsem nechtěla kopírovat chůzi modelek, protože když to neumím, tak by to vypadalo jen jako parodie.

Skvělé bylo, že mě na molu doprovodil jeden z modelů. Přece jen jsem pak měla lepší pocit, než kdybych tam byla sama. I tak jsem byla ráda, že jsem tu minutu měla za sebou. Určitě bych potřebovala mnohem víc praxe a sebevědomí, abych dokázala předvést prádlo s takovým přehledem jako profesionální modelky. Ale byla to legrace a zajímavá zkušenost. A aspoň mám prádlo v hodnotě zhruba za tisícovku.

Chcete také spodní prádlo? Zapojte se do módních přehlídek společnosti DIM. Kdy a kde? 23.-25. května: nákupní a zábavní centrum Olympia Brno

30. května-1. června: obchodní a zábavní centrum Plzeň Plaza

6.-8. června: OC Futurum Ostrava

13.-15. června: Bondy Centrum Mladá Boleslav

Dokázali byste se před diváky projít po molu jen ve spodním prádle?