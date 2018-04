Na velikosti záleží, velí trendy. Alespoň u náušnic

3:00 , aktualizováno 3:00

Výrazné a zároveň snadno nositelné jsou podzimní trendy v doplňcích. Co návrháři ubrali v konfekci, to přidali na špercích, u kterých popustili uzdu své fantazii. Masivní náhrdelníky a především výrazné náušnice oživí i to nejminimalističtější oblečení.