Na velikosti záleží i u kabelky. Vyberte si tu správnou

Pokud sníte o jedinečné univerzální kabelce, která by se hodila ke každé kombinaci oblečení, vešlo se do ní všechno, co potřebujete mít po ruce, pak sníte o nemožném.

Následující rady vám poskytnou vodítko, jak si k danému oblečení vybrat tu správnou.

1. Jednotný styl

Zamyslete se, co si budete brát na sebe. Chcete být elegantní, podle posledních trendů, nebo sportovní?

Stejně tak si všímejte, zda je váš outfit pestrý nebo vzorovaný. Kabelka by měla být stejného ražení, alespoň v případě, že styl nechcete porušit záměrně.

2. Barva

Vaše kabelka nemusí mít tutéž barvu jako zbytek oblečení, naopak, působila byste nudně. I tak by však měla s vaším vzhledem ladit.

Pokud si oblečete neutrální barvy (hnědá, šedá, béžová, krémová), doplňte je kabelkou v jasnějších barvách. Outfit skvěle rozzáří. Naopak barevné šílenství zklidní jednoduchý kousek v krémových odstínech či hnědé.

3. Míchání vzorů

Kombinování jednotlivých vzorů je vždy ošemetné. Pokud máte ale oblečení bez vzorů, můžete si vzorovanou kabelku dovolit, pěkně vás oživí.

Pokud přece jen chcete zkusit mix vzorů, dbejte alespoň na to, aby se ve všech objevovala alespoň jedna stejná barva.

Kromě barvy a stylu si všímejte také velikosti kabelky. I ta musí ladit ke zvolenému oblečení a stylu.

Vy, které chcete vypadat šik a elegantně, nechte doma maximum věcí, které z vaší tašky dělají objemné závaží, a vyrazte s menší kabelkou "nalehko". Sportovnější či casual styl naopak dává prostor objemnějším kouskům.

5. Kabelka dle postavy

Ano, i na postavě záleží. Kabelky přes rameno by měly končit u té části trupu, kterou chcete vyzdvihnout. Pokud máte široké boky, kabelka by měla končit v pase. Naopak nevýrazný pas skvěle zamaskujete kabelkami s dlouhým popruhem.

Pamatujte však, že v módě žádná dogmatická pravidla neplatí, záleží čistě na vašem vkusu a cítění, zda si můžete dovolit určitý kousek, i kdyby nakrásně všechna zmíněná pravidla porušoval.