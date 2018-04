VIDEO: Pět tipů, jak se oblékat, když máte velká prsa a štíhlý pas

Dobrá podprsenka je základ

Mnoho žen předpokládá, že má menší košíčky a větší obvod, ale když se poradí s expertkou, zjistí, že všechno je úplně jinak. Nechte si velikost podprsenky aspoň jednou (ale raději pravidelně) odborně změřit, doporučuje stylistka. Možná zjistíte, že 70F vám sedí daleko lépe než 80C. Prsa pak budou mít lepší oporu a hledání dobře padnoucího oblečení bude snazší.



Hrajte si s potisky

Klidně kombinujte dva úplně rozdílné vzory, je to trendy. „U trička nebo halenky volte vzor drobnější, který prsa opticky zmenší, a namixujte ho s větším, výraznějším potiskem v dolní části těla. Přitáhne pozornost k bokům a výsledek bude vyváženější,“ radí Gábina Koutská. Přidat můžete klasické sako, ideální pro vás jsou modely s jedním knoflíčkem nebo bez zapínání.

Snažte se zdůraznit pas

„Ženám s větším poprsím se tradičně nedoporučuje nosit volnější šaty, vzdát se jich ale nemusíte,“ říká stylistka firmy ZOOT. Prostě je zkuste přepásat úzkým páskem. Jednoduše, ale efektivně tak zvýrazníte křivky a v oversized střihu šatů nebo i delšího trička se „neutopíte“.



Pořiďte si zavinovací šaty

Ženskou postavu podtrhnou jako žádné jiné a pro velká prsa jsou podle stylistky vhodným řešením. Dekolt ve tvaru písmene V vaší postavě lichotí, pásek nebo vázání v pase zdůrazní siluetu, a navíc se jedná o jeden z nejuniverzálnějších modelů. Na business večeři šaty doplňte klasickými lodičkami, na procházku můžete obout balerínky, které se vracejí do módy.

Volán v pase je pro vás to pravé

„Výstřihy do véčka jsou klasika, ale klidně vyzkoušejte i sako zapnuté až ke krku,“ doporučuje expertka. Chce to dokonale padnoucí střih, nejlépe s kanýrem v pase, kterému se říká peplum a který celou postavu hezky zharmonizuje; stejně dobře funguje také u šatů nebo topu. Sako doplňte třeba bílou košilí a úzkými kalhotami, které by měly končit u kotníků.



