Ohrnuté rukávy, přepásaná šála. Triky, které z vás udělají hvězdu

Košile s nápadem

„Pokud na sebe košili jen tak hodíte, může působit nudně,“ říká Gábina Koutská. Pohrajte si proto se stylingem: „Ohrňte rukávy nebo zapněte límeček až ke krku - je to moderní. Košili taky můžete do kalhot nebo sukně zastrčit na různé způsoby, třeba jen vepředu nebo na jedné straně.“

Pravidlo tří

Podle stylistky je jednoduché, ale účinné: „Z domu neodcházejte pouze ve dvou základních kusech oblečení. Například k topu a úzkým kalhotám přidejte ještě svetr, který zavážete kolem krku nebo v pase.“ V chladnějších dnech přidejte kabát, který můžete klidně jen přehodit přes ramena. A když opravdu nevíte co by, vždycky zafunguje stylový klobouk.

Odhalte kotníky

„Ke kotníčkovým botám noste vždy kalhoty, co končí u kotníků, případně je ohrňte,“ doporučuje stylistka. „Nesnažte se je zastrkovat do bot nebo je přes ně naopak přetahovat.“ Platí to pro ležérní perka i pro elegantní obuv na podpatku. Jedinou výjimkou by měly být kalhoty do zvonu.

V hlavní roli doplňky

Nebojte se odlišit, radí stylistka. „Inspirujte se třeba outfitem, který si na přehlídku značky Prorsum oblékla modelka Olivia Palermo: přes kabát přehoďte šálu a přepásejte ji tenkým páskem.“ Hedvábný šátek si můžete uvázat pod rolák, úzkou šálu noste jako kravatu a tu obří proměňte v pončo.

