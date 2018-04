VIDEO: Módní tipy pro postavu typu jablko. Vyzkoušejte pončo i proužky

Odveďte pozornost od břicha

Stylistka doporučuje šaty v empírovém střihu, které zdůrazní plné poprsí a díky spodní části do áčka skryjí větší bříško. Nebojte se zvolit krátkou délku, ve které ukážete nohy, a dlouhé rukávy si vyhrňte k loktům nebo nad lokty, abyste přitáhli pozornost ke štíhlým pažím.

Gábina Koutská přidává ještě dva tipy pro dámy, které mají figuru à la jablko a zároveň velikost XXL: „Nezapomeňte, že čím menší vzorek, tím menší budete vy. A k šatům raději než jehly obujte boty na širším podpatku, platformě nebo klínku, které vám poskytnou lepší oporu.“

Klidně občas porušte pravidla

„Říká se, že ženy s většími prsy nebo břichem nesmějí nosit vodorovné proužky. Nemusí to ale platit vždycky,“ myslí si stylistka značky ZOOT. Zásadní je podle ní vyzkoušet, co sluší právě vám. Dost možná to bude právě tričko s tenčími horizontálními proužky, ať už černobílé nebo v námořnických barvách. „Zkuste míchat vzory a přidat třeba květovaný šátek,“ radí expertka.

Dejte šanci i volnějším střihům

Kdo říká, že oversized silueta není pro vás? „Když nevíte, co na sebe, nebo se necítíte ve své kůži, zachrání vás pončo,“ říká Gábina Koutská. Protože vám ještě přidá na objemu v horní části těla, nezapomeňte ho vyvážit: oblékněte k němu úzké džíny nebo kalhoty do zvonu. Ke slimkám se hodí i tenisky, ke zvonáčům noste vždy aspoň nízký podpatek.

