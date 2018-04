VIDEO: Móda pro velká prsa. Vsaďte na přiléhavé a vypasované střihy

Základem je vždy správně vybraná podprsenka; těm za pár korun z řetězců se radši vyhněte a radši investujte do kvalitního materiálu a do střihu, který poskytne dostatek opory. Opticky vaši postavu zharmonizuje a zeštíhlí taky silueta s definovaným pasem, říká stylistka značky ZOOT.



Oblékněte širší kalhoty a přiléhavý top

„Nebojte se nosit módní boyfriend jeans. Stačí vyvážit jejich volnější střih dobře padnoucím tričkem, příliš volné by z vás udělalo krabici,“ doplňuje. Zkuste třeba černé bavlněné tričko s výstřihem do véčka – velkým prsům lichotí, opticky vás zeštíhlí. Slavnostnější alternativou může být halenka ze splývavého materiálu. Nízké boty pak můžete na večer vyměnit za lodičky.

James Perse Mango Topshop

Dejte přednost vypasovaným střihům

Pravidlo, které říká, že ženy s objemným hrudníkem by neměly nosit bílé vršky, klidně porušte. „Zkuste třeba sladit černé úzké kalhoty, černý top a bílé nebo krémové vypasované sako,“ doporučuje Gábina Koutská. Sako by podle ní mělo být co nejjednodušší, čistě střižené a vypasované, pak vám prodlouží siluetu. „Dobře vypadají taky lehce vyhrnuté rukávy.“