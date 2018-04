VIDEO: Dokonalá podprsenka má možná menší obvod, než si myslíte

„Mezi nejčastější chyby patří to, že si ženy kupují příliš velký obvod a příliš malé košíčky,“ upozorňuje stylistka značky ZOOT. Vtip je v tom, že košíčky nejsou jen jedny: i když jsou označené stejným písmenem, liší se podle obvodu.



Tak třeba podprsenka 70B má košíčky výrazně menší než ta s označením 80B. Pokud jste tedy štíhlá a máte prsa, která na pohled vypadají jako „céčka“, můžete ve skutečnosti potřebovat velikost 60F.

Dvakrát měřte, jednou nakupujte

Jediný způsob, jak to zjistit, je co nejpřesnější měření. Gábina Koutská ví, jak na něj: „Obvod měřte vždycky s oblečenou podprsenkou. Metr rozložte těsně pod prsy, vydechněte a ještě utáhněte.“ Od výsledného čísla odečtěte pět až deset centimetrů. Vyjde vám obvod, který by podprsenka měla mít.

Také hloubku košíčku měřte s podprsenkou, měla by vám aspoň přibližně padnout. Metr obtočte těsně kolem nejširší části hrudníku. „Výsledky si zapište a vyhledejte ve velikostní tabulce, abyste se dopátrala správné velikosti podprsenky,“ radí expertka. „Považujte ji ale jen za orientační, do kabinky si raději vezměte víc variant.“

I zadní část je důležitá

„Při výběru dbejte na to, abyste podprsenku zapnula na nejvolnější háčky,“ dodává stylistka. „Čím bude starší, tím víc totiž bude povolovat a vy už budete jen přepínat na ty pevnější.“ Během zkoušení si všímejte i toho, jak vám obvod sedí na zádech – mezi podprsenku a záda byste měla v pohodě vložit dva prsty.



