VIDEO: Jarní trendy jednoduše. Overal, bomber a denim sluší každému

Nadčasový overal

Klasický kousek bývá v každé sezoně trochu jiný: letos frčí minimalistický střih, široké nohavice ve zkrácené délce, kterým se říká culottes, a extra hluboký dekolt. Pokud si to můžete dovolit, klidně vyrazte bez podprsenky. „Když už podprsenku zvolíte, měla by to být taková, která dobře funguje sama o sobě. Třeba díky tenkým proužkům látky ve výstřihu,“ radí stylistka značky ZOOT.



Bomber versus romantika

„Loni vám nesměl chybět trenčkot, letos je to bomber,“ říká Gábina Koutská. Bundu na zip, která vychází z uniformy válečných pilotů, kombinujte klidně s úzkými kalhotami i s boyfriend jeans. Úplně nejstylovější je však v kombinaci s romantickými šaty. „Nebojte se ani nažehlovaček, nášivek nebo sprejem nastříkaných nápisů, letos je uvidíme úplně všude,“ podotýká expertka.



Dvojitý denim

„Prostě zkombinujte dva kousky z odlišného denimu, ať už co do barvy, nebo gramáže,“ doporučuje stylistka. „Nemusíte je ani oddělovat páskem, na doplnění je ovšem ideální kabelka z hnědé kůže či klasické bílé kecky.“ Letní model nejlépe doladíte bohémskou bižuterií, třeba vrstvenými náhrdelníky nebo náramky přátelství. Takhle můžete do města i na festival.



