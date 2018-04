Na valentýnské rande chtějí lidé s Robbiem a Madonnou

Britský zpěvák Robbie Williams a americká královna popu Madonna zvítězili v anketě, jejíž účastníci odpovídali na otázku, s kým by chtěli jít na svatého Valentýna na rande. Williams v průzkumu zcela rozdrtil svého velkého rivala Liama Gallaghera ze skupiny Oasis, který mezi těmi, s kým by chtěly dívky strávit romantický večer, skončil na posledním místě. Madonna zase zastínila zpěvačku Britney Spearsovou. Nejméně populární je v ženské kategorii Mel C ze skupiny Spice Girls.