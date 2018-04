Na Valentýna manžela pořádně překvapím, říká vítězka sexy proměny

Kateřina Pavlicová z Prahy se do naší proměny přihlásila na poslední chvíli. "Svou proměnu bych dala jako "valentýnku" svému manželovi, který tento svátek nemá moc v lásce, ale třeba by změnil názor. Kromě toho by to potěšilo a velmi pomohlo i mně samotné," říká.

Finále proměny Zajímá vás, jak paní Kateřina zvládla focení a jak jí to sluší v negližé? Čtěte v pondělí 14. 2. na stránkách OnaDnes.cz

V anketě nakonec s 3 331 hlasy ostatní semifinalistky doslova převálcovala. "Hlasování jsem samozřejmě sledovala a trochu mě to vyděsilo. Říkala jsem si, proboha, to vypadám tak příšerně?" směje se jednačtyřicetiletá Katka.

V salonu Toni&Guy se jí ujaly hned dvě mladé slečny: hair stylistka Kamila Gailová a koloristka Světlana Kotačková.

Kamila se s Kateřinou důkladně radila a vyzvídala, jak je Katka zvyklá o vlasy pečovat. "Přiznávám, že moc často ke kadeřníkovi nechodím. Teď tak jednou za tři čtvrtě roku, dřív jsem dokonce zašla jen jednou za dva roky. Prostě jsem je nechávala růst," vypráví.

Kateřina má vlasy kudrnaté a suché. Bez důkladného střihu má na hlavě pořádné "háro". Kamila jí doporučila, aby k mytí používala přípravky speciálně určené pro kudrnaté či vlnité vlasy. Katka si navíc vlasy barví doma sama, u kořínků již má patrné odrosty se šedinami a barva není stejnoměrná.

Jak na vlnité vlasy Nejlepší je nechat vlasy volně uschnout, případně použít difuzér, nebo si při foukání vlasy natwistovat (pomocí prstů nakroutit).

Odbornice na barvu Světlana pro ni zvolila dva odstíny, pomocí kterých barvu vlasů sjednotí. "Potřebovali jsme vlasy zpřírodnit, aby vypadaly stejnoměrně. Odrosty jsem nabarvila přirozenou barvou s čokoládovým odstínem, do délek jsem použila teakový odstín."

Domácí barvení koloristka Světlana nedoporučuje. "V krabičkách v drogerii jsou barvy podle odstínů, ale s nevhodným oxidantem. Když je pak použijete na přírodní vlasy, vzniknou světlejší odrosty a konce jsou tmavé. Pro každý typ vlasů je potřeba jiný oxidant, což barvy v drogerii nemohou zařídit," vysvětluje.

Délku kadeřnice Kamila nijak radikálně nezkracovala, jen zastřihla roztřepené a poškozené konce. "Paní Kateřina má porézní vlasy, hodně jsem je sestříhala, aby dostaly objem a vynikly vlny, které jinak byly dost spadlé," popisuje. Pak vlasy vyfoukala do větších vln a valentýnský účes byl na světě.

Tmavovlasé Kateřině pak vizážistka Lucie Průžková vytvořila valentýnský make-up. "Katka má bezproblémovou pleť, takže jsem použila jen středně krycí make-up."

Menším problémem byly jen tmavé kruhy pod očima, takže vizážistka partie kolem očí hodně prosvětlovala. Lehce zapadlé oči "vytáhla" pomocí světlých očních stínů.

"Líčení očí dominují světlejší barvy, použila jsem béžovou, středně hnědou a také švestkový odstín fialové. Na závěr jsem oči zvýraznila klasicky černou řasenkou," popisuje.

Rty Lucie orámovala tmavě růžovou konturkou a vyplnila je světle švestkovou rtěnkou. Tu pak ještě zjemnila světle růžovým leskem.

"Vypadá to zatím moc hezky, jsem zvědavá na prádlo a celkově na focení," říká Kateřina poté, co odbornice z Toni&Guy i vizážistka Lucie dokončily svou práci.

Zajímá vás, jak paní Kateřina zvládla focení, jak jí to sluší v negližé? Čtěte v pondělí 14. 2 na stránkách OnaDnes.cz