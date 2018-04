Na úklid jsem úchyl, přiznává herečka Klára Trojanová

Vizitka Klára Trojanová (39) se narodila v Praze.

(39) se narodila v Praze. Ve filmu si zahrála poprvé už v sedmi letech, známá byla díky seriálu Návštěvníci.

Vidět jste ji mohli ve filmech Hordubal, Vesničko má středisková, Vrať se do hrobu či Jedna ruka netleská, kde poprvé hrála společně se svým manželem Ivanem Trojanem.

Mají spolu tři syny , Františka (11), Josefa (10) a Antonína (1)

"Žebříček hodnot se mi v ten okamžik posunul někam úplně jinam. Když jsem měla první dva kluky, byla na prvním místě rodina, teprve pak práce, ale ta byla hodně v závěsu. Snažila jsem se skloubit obojí dohromady. Po třetím dítěti jsem se zklidnila," říká Klára Trojanová.

"Uvědomila jsem si, že jsem raději s dětmi doma, že je mi tam dobře a práci dnes vůbec neřeším. Kariéru jsem odsunula na vedlejší kolej," přiznává herečka, která první filmové role získala už jako dítě.

Natáčela každý rok a kvůli tomu ve škole zameškala spoustu hodin. Učení už nikdy pořádně nedohnala. Když se třikrát bez úspěchu pokoušela o přijetí na konzervatoř, nakonec šla na Střední odborné učiliště spojů.

"Když jdu na poštu nebo vidím doručovatelku, na školu si vzpomenu. Pošta mě strašně rozčiluje, protože kdykoliv tam člověk přijde, je tam fronta a většinou se její pracovníci nechovají zrovna mile, což bylo už za dob mé praxe. Když jdete jednou za čas něco poslat, tak samozřejmě nevíte, co a jak máte vyplnit. Od toho jsou tam oni, aby vám poradili, což se ale neděje," kritizuje Klára Trojanová, která si nedovede představit, že by tuhle práci měla dělat.

Kdyby nebyla herečkou, šla by na farmacii a pracovala by v lékárně. "Lákají mě ty malé šuplíčky s léky, jak to v nich mají dokonale srovnané, pěkně to všechno lícuje, i když je to úchylka," směje se Klára Trojanová.