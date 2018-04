Na trhu chybí hexavakcína pro malé děti

Interval mezi prvními třemi dávkami by měl být podle lékařů vždy jeden až dva měsíce.

Pokud se schéma nedodrží, někteří z nich doporučují začít s očkováním znovu. Podle výrobce by ale výpadek dodávek neměl trvat déle než měsíc.

"Krátkodobý výpadek byl způsoben zvýšenou poptávkou po této očkovací látce nejen v České republice," řekl mluvčí výrobce vakcíny Filip Dostál.

Podle oslovených lékárníků chybí očkovací látka v lékárnách dva týdny až měsíc. Firma ji hodlá dodat nejpozději v týdnu od 4. září. Již v červenci prý o této situaci informovala lékárníky i dětské lékaře.

Hexavakcína je placenou variantou státem hrazených očkování, jedna dávka vyjde asi na 1760 korun. Rodiče ji často volí, protože údajně má jen minimální nežádoucí účinky a zároveň podstatně snižuje množství bolestivých injekcí.

Místo dosavadních sedmi vpichů stačí čtyři. Zvýšený zájem o vakcíny není podle odborníků překvapením, v Česku se totiž začalo rodit více dětí.

V případě, že se nedodrží stanovené intervaly, je třeba podle dětského lékaře Milana Kudyna začít s očkováním znovu. "Vzhledem k tomu, že si to lidé platí, tak bych v tomto případě zažaloval firmu za náhradu škody," uvedl.

"V okamžiku, kdy by nebylo dodrženo schéma, jde o vážné pochybení. Firma by musela tyto případy urgentně řešit," uvedla předsedkyně odborné pediatrické společnosti Hana Cabrnochová.

Více než týden sháněl vakcínu společně se svou partnerkou pan Robert z Prahy. V očkování po měsíci od poslední dávky zabránilo nachlazení jejich syna, teď hrozí, že vinou výpadku dodávky nestihnou přeočkování ani v dvouměsíčním termínu.

"Lékařka nám řekla, že bude nutné očkovat znovu. Uvažuji o tom, že si budu stěžovat, téměř 1800 korun není malá částka," řekl otec. Podle některých studií by ale menší zpoždění a urychlené doočkování nemělo přinést zvýšené zdravotní riziko.

Lékař také může sáhnout po alternativní vakcíně. "Většina rodičů si ale kupuje všechny části najednou. Pokud kupují látky postupně, dá se podle našich lékařů použít i běžná vakcína," uvedla mluvčí Fakultní nemocnice Brno Anna Nesvadbová.

Problémy s distribucí má vyřešit novela vyhlášky, kterou podle hlavního hygienika Michaela Víta připravuje ministerstvo zdravotnictví. Vakcína by byla povinná pro všechny a proplácela by se ze zdravotního pojištění. Zásoby by zajišťoval stát.

Tuto změnu již odborníci požadují několik let. Podle lékařky se ale vinou ministerstva zdravotnictví rok od roku odsouvá. "Přitom by vynaložená částka nebyla tak významná," dodala.

Česko by tak navíc splnilo i požadavek Světové zdravotnické organizace (WHO) nahradit živou očkovací látku proti dětské obrně látkou neživou.