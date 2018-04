Na tenisový loket fyzioterapií

Tenisový nebo také golfový loket – odborně epikondylitida – je zánět šlachových úponů na vnější (laterální) straně pažní kosti. Typicky se projevuje silnou bolestí loketního kloubu. Onemocnění popsal poprvé v roce 1873 ortoped F. Runge jako „křeč písařů“. O devět let později použil jeho kolega Morris poprvé označení „tenisový loket“. Vyjadřoval jím nejčastější příčinu vzniku postižení, kterým bylo jednostranné zatížení při nesprávně prováděném backhandu. V posledních letech se označuje i jako „golfový loket", protože je častým neduhem příznivců tohoto sportu.

K tomu abyste si tenisový či golfový loket pořídili nemusíte být zrovna národní reprezentanti v těchto sportech. Profesionální hráči problémy s lokty paradoxně zas tak často nemívají. Díky tréninku a správné technice hry ví, jak jim předejít. Tenisový či golfový loket tak častěji bývá problémem začátečníků nebo svátečních hráčů. Onemocnění však postihuje i ty, kteří v životě nedrželi tenisovou raketu ani golfovou hůl v ruce a nemají nic společného ani s jinými sportovními aktivitami.

Jak vzniká?

Tenisový/golfový loket patří do široké skupiny entezopatií – onemocnění šlach. Jejich příčinou je nadměrné jednostranné zatěžování. K němu dochází při řadě lidských činností. Obtíže s mohou vzniknout například při práci na zahradě, šroubování, otevírání dveří nebo třeba při řízení auta.

Existuje několik teorií vysvětlujících vznik tenisového/golfového lokte. Přetížením pravděpodobně dochází k poruše mikrocirkulace na přechodu šlachy do kosti. V oblasti úponu pak dochází k rozvoji zánětu s charakteristickými bolestivými projevy.

Jak se projevuje?

Hlavním projevem onemocnění je bolest. Místo jejího maxima můžete určit, když pokrčíte ruku v lokti. Na každé straně kloubu byste měli nahmatat hrboly – epikondyly. Při tenisovém/golfovém lokti bývá postižen právě ten horní (resp. vnější).

Obtíže nastupují postupně. Zpočátku se mohou vyskytovat jen krátce po námaze a rychle zase odeznít. V rozvinutých stádiích už je bolest trvalá. Zvýrazňuje se prací postižených svalů, zejména při napnutí zápěstí. Postižení mají obtíže při zatížení horní končetiny, nošení břemen, přesouvání předmětů (např. židle) nebo třeba i při pouhém zvedání šálku ze stolu. Největší bolest zpravidla působí pokus o napnutí prostředního prstu. Nepříjemné pocity mohou vyzařovat do ruky, paže, ramene nebo dokonce do krku.

Problém se zpravidla během dne zhoršuje a večer brání usnutí. Po ránu může být kloub na postižené končetině ztuhlý. Nebývá však oteklý.

Jak se potvrdí?

Diagnózu lze stanovit už podle popisu obtíží. Ortoped provede základní vyšetření kloubů. Přitom si bude všímat rozsahu pohybů a bolestivosti. K vyloučení jiných příčin bolesti může provést RTG snímek loketního kloubu. Při podezření na postižení nervu je na místě elektromyografické (EMG) vyšetření.

Jak se léčí?

Základem léčby je šetření postiženého kloubu a užívání protizánětlivých léků ve formě mastí. Nejúčinněji se problémů zbavíte, když s léčbou začnete co nejdříve. Ve fázi hojení je možné používat elastické bandáže nebo speciální pásky, které omezují pohyb v loketním kloubu a brání jeho přetěžování.



Důležitou součástí léčby je rehabilitace. Primárně se rehabilitace zaměřuje na svaly v oblasti lokte, zápěstí a nadloktí. Svaly se uvolňují, protahují, vždy je respektována bolest a jiné doprovodné příznaky (zhoršení obtíží a pod.).

Vlivem zánětu a snížené aktivity dochází též k blokádám kloubů a omezené pohyblivosti kloubů – loketního zápěstního, někdy je potižen i ramenní kloub. Další terapeutické přístupy jsou proto zaměřeny na uvolnění kloubů a jejich odblokování.

Existují také speciální masážní techniky používané v léčbě tohoto onemocnění. Masíruje se přímo kostěný úpon nebo svaly na něj se upínající. )

Vlivem uvolnění svalů a odblokování zúčasněných kloubů dojde ke zlepšení cirkulace a celkové metabolické situace postižené oblasti, což představuje lepší podmínky pro hojení zánětu.

Protizánětlivý účinek má další terapeutický prostředek – laser nebo biostimulační světlo. V Asklepionu využíváme dva typy fototerapeutických přístupů v léčbě tohoto onemocnění – laser Maestro a biostimulační světlo Omnilux. Paprsek je koncentrován na postižené místo bodově (laser) nebo plošně (Omnilux). Akcelerace hojení zánětu je dramatická, někdy dokonce stačí pro ústup příznaků pouze tato terapie (v lehčích případech).

Možná málokdo by si spojil bolest vyskytující se v oblasti lokte s krční páteří. Skutečnost je, že nervové svazky, které vystupují z krční páteře a směřují právě do horní končetiny, mohou být zablokovanou krční páteří omezeny ve své normální funkci. Důsledek je takový, že všechny tkáně, které jsou těmito nervy zásobovány, reagují zhoršenou funkcí. V inkriminovaných oblastech (v našem případě oblast lokte) dochází k omezení krevní cirkulace, zvýšenému svalovému napětí, blokádám kloubů atd. Je jasné, že pokud jsou tyto tkáně k tomuto ještě navíc nadměrně zatěžovány, dojde ke vzniku potížím poměrně snadno. Proto péče o krční páteř patří u této diagnózy k samozřejmým rehabilitačním léčebným přístupům.

Rychlý účinek mají injekce znecitlivujících látek nebo kortikoidů k postiženému svalu (obstřiky). Nemají však větší dlouhodobý přínos, samy o sobě neléčí. Jejich časté používání může kloub naopak nevratně poškodit. O použití obstřiků rozhoduje vždy pouze lékař.

Ve zvlášť úporných případech nereagujících na běžnou léčbu je možné přistoupit i k chirurgickému řešení. Ortoped při něm v celkové nebo místní anestézii provede krátký řez nad kloubem a uvolní postižené svaly.

Co dál?

Tenisový/golfový loket se klidem a správně vedenou léčbou daří u více než poloviny pacientů do několika týdnů (4 až 6) úspěšně zvládnout. U ostatních se mohou obtíže opakovat nebo přejít do chronicity. Potom nezbývá než přistoupit k razantnější chirurgické léčbě. Po vyléčení je vhodné ještě několik měsíců postižený kloub šetřit a naučit se techniky ke správnému rozcvičení svalů.

Prevence?

Pokuste se vyvarovat jednostranné námaze svých kloubů. Je jedno, jestli k němu dochází při sportu nebo při běžných denních činnostech. Pravidelně rozcvičujte své svaly. Nezapomínejte na strečink. Před každou větší námahou by měly být Vaše svaly zahřáté a protažené. K odlehčení loketních kloubů můžete použít speciální pásky, které jsou k dostání v prodejnách zdravotnických nebo sportovních potřeb.

Sportovci mohou řadě problémů předejít i používáním vhodného náčiní (např. správná váha a velikost tenisových raket apod.). Příznivý efekt na regeneraci namáhaných svalů, úponů a chrupavek se připisuje i některým speciálním potravinovým doplňkům.

Pokud kloubními problémy způsobenými například sportem trpíte i vy, je vám k dispozici oddělení fyzioterapie v Asklepionu – Klinice a institutu estetické medicíny. Kromě moderního přístrojového vybavení zde najdete samozřejmě i erudované odborníky v oboru, kteří s léčbou takovýchto obtíží mají dlouholeté zkušenosti. Více informací a objednání na tel. čísle 234 716 200 nebo na www.asklepion.cz.