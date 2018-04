Na svatého Martina si dejte sklenku vína

Svatomartinská vinařská tradice není žádným moderním komerčním výmyslem, ale pátrání po její historii nás zavede až na dvůr císaře Josefa II. Tam se již před staletími právě 11. listopadu pravidelně ochutnávala mladá vína z nové podzimní sklizně. Ta se pak podle termínu koštování začala označovat jako svatomartinská. Byla to významná událost, protože v tu dobu končila nejen práce na vinicích, ale i na dvoře a statku, kde byla již celá úroda pod střechou.

Datum 11. listopadu bylo také tradičním dnem, kdy čeleď opouštěla sjednanou službu, dostávala mzdu a hledala si nového hospodáře, případně o rok dohodu prodlužovala. Majitel vinice, šlechtic či zeman, na svatého Martina zasedl se svými vinaři, aby poprvé ochutnali mladé víno a společně zhodnotili uplynulou sezonu. Do té doby bylo přiťukávání s mladým vínem zapovězeno.

Na území Čech a Moravy se svatomartinská tradice postupně vyvíjela svébytným způsobem podle dané oblasti a zvyklostí a je zároveň spojena s časem hodů, dobrého jídla a bouřlivého veselí před nastávající dobou adventu a půstu. K svatomartinské tradici nerozlučně patří také pečení hus a příprava rozličných husích specialit. V tu dobu byly husy právě ideálně vykrmené na zimu a měly po přepeření to nejprachovější peří.

Většina zvyků v určité formě přežila i socialistickou éru a v současnosti zažívá svatomartinská tradice až neuvěřitelnou renesanci a to nejen díky práci vinařů a skvělému českému a moravskému vínu, ale i díky zavedení a propagaci značky Svatomartinské, která zaručuje vysokou kvalitu těchto vín, obdobně jako tradice a značka francouzských mladých vín Beaujolais.

První mladá vína z Moravy a Čech jsou uváděna na trh v jednotný termín 11. listopadu pod značkou Svatomartinské®. Držitelem ochranné známky je Vinařský fond ČR. Před uvedením na trh je každé víno posouzeno nezávislou komisí, která zhodnotí, zda senzorické parametry odpovídají požadované charakteristice. Pokud ano, může vinař užívat u vína známku Svatomartinské, která musí být ve své grafické podobě uvedena na etiketě a na společných záklopkách, které musí být na všech láhvích prodávaných pod touto známkou.





Pod tímto označením u nás můžete koupit vína bílá, růžová i červená vyrobená z raných odrůd vinné révy sklizených na podzim daného roku. Vyrábí se jako vína odrůdová či jako cuvée ze dvou odrůd v libovolném poměru z povolených odrůd – pro bílá vína jsou to Müller Thurgau, Veltlínské červené rané a Muškát moravský, pro červená a růžová vína Modrý portugal a Svatovavřinecké. Vína mají lehčí barvu i chuť, okolo 12% alkoholu (hranice je maximálně 13 % alkoholu podle druhu vína) a můžou mít mírný obsah oxidu uhličitého.

Letos vybraly nezávislé degustační komise z registrovaných vín celkem 238 vín od 90 vinařů, které se mohou pyšnit označením Svatomartinské a logem sv. Martina na koni na své etiketě. Dne 11. 11. v 11 hodin 11 minut se otevře v Brně na náměstí Svobody největší Svatomartinský košt pořádaný Vinařským fondem. Odhalit tajemství nového ročníku a ochutnat mladá moravská a česká vína můžete na mnoha ochutnávkách a slavnostních akcích na různých místech republiky - ve vinárnách, vinotékách a restauracích.



Nejlépe samozřejmě chutná Svatomartinské víno v kombinaci s pečenou husou nebo jinou tradiční pochoutkou. Vyzkoušejte si třeba jeden z následujících receptů:

Pečená svatomartinská husa

Příprava: 10 min., pečení 2 – 3 hod., nasolení pár hodin až 1 den

Pro 4 – 6 osob

* 1 husa o váze do 4 kg

* sůl

* kmín

* horká voda na podlévání

* 2 jablka, hrušky a švestky

1. Troubu předehřejeme na 200 stupňů, horkovzdušnou na 180 stupňů. Husu osolíme a okmínujeme a vložíme do pekáče prsíčky dolů. Podlijeme horkou vodou (měla by sahat tak do čtvrtiny pekáče), větší a starší drůbež přiklopíme druhým pekáčem a vložíme do předehřáté trouby. Husu obložíme jablky bez jádřinců, pár kousků vložíme do břišní dutiny. Šťáva díky tomu získá jemnější a svěžejší chuť a bude hustší.

2. Během pečení vidličkou propichujeme u tučnější husy kůži jednak mezi stehny a trupem, jednak mezi křídly a trupem, ale ne až do masa. Mělo by vytékat jenom sádlo, nikoli šťáva. Aby se sádlo nepřepalovalo, postupně ho odebíráme naběračkou do čisté porcelánové nádoby. Začneme, až když je sádlo dobře vyškvařené a čiré, do té doby husu znovu nepodléváme.

Tip: Snazší je vyjmout pekáč z trouby, počkat, až sádlo přestane vřít, a odebrat ho. Pak husu podlijeme horkou vodou a vrátíme do trouby. Během pečení ji občas přeléváme vyškvařeným sádlem.

3. Když je husa na hřbetě zlatá, otočíme ji a pokračujeme v pečení a sbírání sádla, dokud nebude upečená dozlatova, trvá to asi 1–1,5 hodiny. Na posledních 20 minut pečení přidáme hrušky a švestky. Měkkou husu pak vyndáme na mísu a překryjeme alobalem. Z pekáče sebereme zbylé sádlo a přilijeme horkou vodu, aby bylo dost šťávy. Usazeniny ze dna a stěn odškrabeme do šťávy a necháme chvíli povařit.

4. Husu naporcujeme, vložíme do pekáče a necháme ji v otevřené troubě ještě chvíli odpočinout. Při klasickém podávání s chlebem přelijeme každou porci trochou šťávy, zbylou můžeme podávat v omáčníku.

Tip na víno k huse: Svatomartinské Svatovavřinecké - mladé červené víno granátové barvy se vyznačuje ovocitými tóny ve vůni i chuti. Je to hladké suché víno nerušené ostrou kyselinou. Může mít mírný obsah oxidu siřičitého. Je to lehké víno, které dokonale doprovodí jemné, byť tučnější husí maso.

Jablečný závin s ořechy

Pro 4 – 6 osob

Na těsto:

* 250 g hladké mouky

* 50 g másla

* 2 vejce

* 3 lžíce vlažné vody

* 2 lžíce octa

* špetka soli

Na náplň:

* 400 g jablek bez jádřince

* 1 - 2 hrsti strouhanky

* 100 g másla

* 2 hrsti rozinek

* 2 hrsti sekaných vlašských ořechů

* 1 vanilkový cukr

* cukr krystal podle chuti

* skořice

* 1 citron

* 50 ml mléka na potírání

1. Jablka nakrájíme na jemné plátky, přidáme citronovou šťávu, smícháme s najemno nasekanými ořechy, spařenými a okapanými rozinkami, skořicí, vanilkovým a krystalovým cukrem. Strouhanku opražíme dozlatova na 80 g másla a necháme vychladnout.

2. Na vále do proseté mouky zapracujeme vajíčka, změklé máslo, vodu, sůl a ocet. Vypracujeme vláčné hladké, kompaktní těsto, rozdělíme jej napůl a vyválíme tenký plát, který posypeme opraženou strouhankou. Na ni klademe ochucená jablka, zavineme, kraje utěsníme, přeneseme na plech vymazaný máslem.

3. Obě nohavice potřeme rozpuštěným máslem a mlékem. Pečeme dozlatova asi 40 minut při teplotě 170°C.

4. Závin necháme vychladnout, teprve potom krájíme a podáváme. Nejlépe chutná až po několika hodinách, ideálně druhý den po pečení.

Tip na víno k jablečnému závinu:

Svatomartinské Modrý Portugal rosé - toto růžové víno zaujme svěžím, ovocitým charakterem. Má umírněný obsah tříslovin, příjemnou kyselinku a malý obsah oxidu uhličitého. Je to dobře pitelné suché víno, které vhodně podtrhne sladké tóny.