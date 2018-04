Na střevní chřipku nasaďte dietu a dostatek tekutin

"Příčinou jsou nejčastěji bakterie, například Escherichia coli, Campylobacter, Salmonela a další, nebo viry, třeba Rotaviry, Adenoviry, Coronaviry a další. Někdy může jít o nákazu toxinem z potravy, ale v těchto případech je průběh onemocnění rychlý, bez horečky, ale s průjmem a zvracením. Chřipka pak ustává i za pár hodin bez léčby," říká praktická lékařka Adriana Youngová.

Fit do týdne

V případě nákazy infikovanou potravou je nejpravděpodobnější, že se nakazíte masem, vajíčky, mlékem nebo špatně umytým ovocem. Další možný přenos způsobuje nedodržování hygieny, hlavně v dětských kolektivech a obecně institucích, kde je více lidí pohromadě.

"Při pravidelné hygieně, která zahrnuje zejména mytí rukou po použití WC, se riziko přenosu minimalizuje,“ uvádí lékařka. Přenos z člověka na člověka je běžný spíše u virových onemocnění. Viry mohou ulpívat na zevních předmětech, u dětí hlavně na hračkách.

Ze střevní chřipky se uzdravíte většinou do týdne, to je však pouze případ nekomplikovaných infekcí. "Stejně jako u běžné chřipky může únava přetrvávat delší dobu, někdy až tři týdny," upozorňuje Adriana Youngová.

Pozor na dehydrataci

Při nekomplikovaném průběhu chřipky není nutné hned navštěvovat lékaře, výjimku však tvoří malé děti a staří lidé, a to kvůli riziku dehydratace. Právě dostatek tekutin včetně minerálů je u střevních chřipek nejdůležitější.

"I u malých dětí doporučuji iontové nápoje,“ říká lékařka. Strava by neměla být pro organismus zátěží, a proto se doporučuje lehká strava. "Zpočátku pijte černý čaj, po dobu chřipky zkuste suchary a starší chléb. V žádném případě by to neměla být tučná a smažená jídla, volte spíše jídlo dušené. Doporučuji také mrkev, rýži nebo rýžový odvar, jogurt, banány nebo lehké polévky."

Užívat můžete také léky tlumící průjem. Používají se také léky pohlcující střevní plyny (černé uhlí), léky na dezinfekci střeva nebo probiotika, takzvané dobré bakterie, žijící ve střevním systému. "Většinou však stačí dostatečný pitný režim a dietní opatření," říká lékařka.

Adriana Youngová zdůrazňuje, že zvracení a průjmy jsou nebezpečné zvláště pro děti, které se rychle odvodňují. "V kojeneckém věku může dehydratace nastat i během pár hodin," upozorňuje. Pokud dítě nemůže tekutiny přijímat ústy, je nutná návštěva lékaře. U kojenců se pak často přistupuje i k infuzní terapii.