Na štědrovečerní tabuli se hodí klasika i experimenty

Krémová rybí polévka s rybičkami z listového těsta

Příprava: 35 min.

* 250 g kořenové zeleniny (mrkev, celer, petržel, cibule)

* 50 g másla

* 50 g hladké mouky

* 1 l rybího vývaru

* 150 g vařeného rybího masa

* 1 lžíce jemně sekané petržele

* sůl

* pepř

* muškátový oříšek

* 100 ml smetany

* 250 g listového těsta

1. Kořenovou zeleninu nastrouháme na hrubém struhadle, v kastrolu rozehřejeme máslo, přidáme nastrouhanou zeleninu a asi pět minut opékáme na mírném ohni. Potom zaprášíme moukou, důkladně promícháme a přilijeme rybí vývar. Vše pak asi 20 minut povaříme.

2. Polévku dochutíme solí, pepřem, muškátovým oříškem, přilijeme smetanu a dohladka rozmixujeme. Do krémové polévky nakonec ještě přidáme nakrájené vařené rybí maso a sekanou zelenou petrželku.

3. Polévku podáváme s rybičkami z listového těsta, které jsme si připravili tak, že jsme vyváleli listové těsto a vykrajovátkem z něj vykrájeli rybičky, které jsme na plechu vyloženém pečicím papírem upekli dozlatova.



Kapr v parmezánovém trojobalu

Příprava: 40 min.

* 600 g očištěného kapra

* 4 housky (na přípravu strouhanky)

* 100 g hladké mouky

* 2 vejce

* 2 lžíce strouhaného parmezánu

* citron

* sůl

* hrst zelené petrželky

1. Porce kapra zakapeme citronovou šťávou, osolíme, zaprášíme moukou a obalíme v rozšlehaném vejci, do kterého jsme přidali parmezán, a potom ve strouhance promíchané s jemně sekanou petrželkou.

2. Obalené ryby smažíme v dostatečném množství oleje dozlatova.

TIP

Kapra můžeme dopředu na několik hodin namočit do mléka, dokonale tak zbavíme maso všech nežádoucích pachů.



Bramborový salát

Příprava: 25 min.

* 600 g vařených brambor

* 100 g mrkve

* 100 g celeru

* 100 g petržele

* 1 cibule

* 50 g hrášku

* 2 jablka

* 2 vařené bílky

* 1 citron

Na zálivku:

* 2 vařené žloutky

* 2 lžíce hořčice

* 2 lžíce olivového oleje

* 1 lžíce octa

* 2 lžíce smetany

* 1 lžička cukru

* sůl, pepř

1. Zeleninu nakrájíme a uvaříme v citronové vodě. Cibuli prolijeme vařicí vodou, nakrájená jablka smícháme s vařenými bramborami.

2. Přidáme hrášek a vařené bílky. Promícháme s připravenou zálivkou vyšlehanou z vařených žloutků, hořčice, olivového oleje, octa, smetany, cukru, soli a pepře.



Kokosová pannacotta

Příprava: 40 min.

* 1 l kokosového mléka

* 2 dl smetany

* 50 g moučkového cukru

* 15 g želatiny

* 1 lžíce rumu

* 1 vanilkový lusk

* kakao

* čerstvý kokos

1. Želatinu vložíme do 4 dl studeného kokosového mléka, přidáme rum a necháme 20 minut změknout. Zbytek kokosového mléka přivedeme do varu, přidáme cukr, smetanu a podélně naříznutý vanilkový lusk.

2. Odstavíme z ohně, vmícháme změklou želatinu a necháme dokonale rozpustit. Želé nalijeme do dezertních skleniček a necháme několik hodin vychladit.

3. Podáváme ozdobené nastrouhanými kokosovými plátky a zasypané kakaem.



KAPRA NECHCI

Jsou lidé, kterým kapr nechutná nebo nevoní - Vánoce, nevánoce. Pro ně jsme připravili tipy na alternativní štědrovečerní pokrmy.



Telecí roláda se sušenými brusinkami

Příprava: 50 min.

* 600 g telecí kýty

* 60 g sušených brusinek

* 3 lžíce rumu

* 2 lžíce mandlí

* 200 g slaniny

* 1 jarní cibulka

* 2 krajíčky toustového chleba

* 2 lžíce másla

* 1 vajíčko

* sůl

* pepř

* tymián

1. Telecí kýtu nařežeme na tenký plát ve tvaru obdélníku, lehce naklepeme, osolíme, opepříme a posypeme tymiánem. Sušené brusinky namočíme do rumu. Na másle osmažíme jarní cibulku, hrubě nastrouhaný toustový chleba a dva jemně nakrájené plátky slaniny. Potom ještě přidáme brusinky, mandle, vajíčko, sůl a pepř.

2. Připravenou směsí potřeme plát masa, který pak stočíme do rolády a nakonec obalíme plátky slaniny. Roládu zabalíme pevně do alobalu a dáme ji asi na 15 minut zapéct do předehřáté trouby.

3. Po zapečení alobal opatrně otevřeme, lehce podlijeme vývarem nebo vodou a ještě asi 20 minut dopečeme. Pečenou roládu nakrájíme na plátky a podáváme se šťouchanými bylinkovými bramborami.



Krůtí medailonky na pomerančích

Příprava: 40 min.

* 500 g krůtích prsou

* 1 pomeranč

* 250 ml drůbežího vývaru

* 4 lžíce pomerančové marmelády

* škrobová moučka

* zázvor

* badyán

* sůl

* pepř

1. Krůtí prsa nakrájíme na tenké plátky, lehce naklepeme, osolíme, opepříme a obalíme ve škrobové moučce.

2. Na větší pánvi rozehřejeme olej, vložíme krůtí maso a z obou stran opečeme.

3. Přidáme na malé proužky nakrájený zázvor, pomerančovou marmeládu, na kolečka naporcovaný pomeranč a badyán. Vše zvolna dusíme za průběžného podlévání drůbežím vývarem.

4. Hotové krůtí medailonky podáváme nejlépe s divokou rýží přelité pomerančovou omáčkou. Ozdobíme čerstvými bylinkami.

TIP

Medailonky můžete připravit také z kuřecího masa. Pomeranč můžete nahradit jiným ovocem, například hruškami, jablky, švestkami nebo hroznovým vínem. Vyzkoušejte také marmelády výraznějších chutí, třeba třešňovou, brusinkovou nebo rybízovou. Jako přílohu můžete podávat také krokety nebo bramborové rösti.



Losos v šampaňském těstíčku

Příprava: 45 min.

* 600 g lososa

* 100 g hladké mouky

* 170 ml sektu

* 1 limeta

* sůl

* pepř Salát:

* 500 g vařených brambor

* 3 jarní cibule

* 200 g cherry rajčátek

* svazek kopru

* sůl

* pepř

* olivový olej

* červený vinný ocet

1. Hladkou mouku, sekt a kůru z limetky prošleháme v misce na hladké těstíčko, osolíme a necháme asi 15 minut odležet. Lososa nakrájíme na pravidelné malé kousky, které osolíme, opepříme a zakapeme limetou.

2. Kousky lososa postupně namáčíme do připraveného sektového těstíčka a smažíme v dostatečném množství oleje.

3. Lososové medailonky podáváme s bramborovým salátem.

4. Ten si připravíme tak, že brambory uvaříme ve slupce doměkka, oloupeme a promícháme s jemně nakrájenou cibulkou a půlkami cherry rajčátek.

5. Salát dochutíme zálivkou z oleje, soli, pepře, vinného octa a kopru.

TIP

Odlehčená varianta: Ke smaženému lososovi v sektovém těstíčku můžete místo brambor podávat salát z čerstvé zeleniny (cherry rajčata, paprika, ledový salát, čekanka apod.) se zálivkou s limetkovou šťávou a dijonskou hořčicí.



Víno na sváteční stůl

Aby vám sváteční lahůdky lépe klouzaly do krku, můžete je zapíjet třeba vynikajícím chilským vínem Viňa Maipo. K drůbežímu, telecímu nebo jehněčímu masu se hodí například suché červené víno Cabernet Sauvignon/Merlot s jemnou chutí ostružiny a višně, k rybě nebo mořským plodům zkuste servírovat suché bílé Sauvignon Blanc/ Chardonnay. Vína značky Vina Maipo koupíte například v prodejnách Makro.



POCHUTNEJTE SI PODLE TRADICE

Nejen štědrovečerní hodování má své náležitosti, ale i v dalších svátečních dnech můžeme vařit podle zvyků našich předků.



Na Boží Hod: Vánoční šunka s kořením pěti vůní

Příprava: 40 min.

* 1 1/2kg šunky od kosti

* 2 lžičky koření pěti vůní

* 2 stroužky česneku

* 1 lžíce strouhaného zázvoru

* půl lžičky chilli omáčky

* 4 lžíce medu

* 1 lžíce oleje

1. Kůži na šunce nařežeme na půl centimetru hluboké mřížky. Potřeme marinádou, kterou jsme si připravili z koření pěti vůní, utřeného česneku, strouhaného zázvoru, chilli omáčky, medu a oleje.

2. Šunku potřeme marinádou a dáme asi na 30 minut do předehřáté trouby.

TIP

Také třeba ve Finsku patří šunka k tradičním vánočním pokrmům. Po upečení z ní severské kuchařky odstraní kůži, potřou ji směsí vejce, hořčice a hnědého cukru, posypou strouhankou a pečou ještě deset minut dozlatova. Podává se většinou na Štědrý večer jako hlavní chod, ale může se jíst až do Tří králů.



Na Nový rok: Čočková polévka

Příprava: 45 min.

* 200 g červené čočky

* 1 mrkev

* 1 cibule

* 1 lžíce másla

* 2 lžíce oleje

* 2 stroužky česneku

* 2 lžíce rajského protlaku

* 1 1/2 l vývaru

* 1 lžíce majoránky

* 100 g slaniny

1. Do většího hrnce dáme olej a máslo, nahrubo nastrouhanou mrkev, nakrájenou cibuli, slaninu a zprudka několik minut opékáme.

2. Poté přidáme opranou a scezenou čočku a rajský protlak a ještě krátce opečeme. Zalijeme vývarem a vaříme, dokud čočka nezměkne.

3. Uvařenou polévku nakonec dochutíme česnekem, solí, pepřem a majoránkou.



Na Štěpána: Pečená kachna s jedlými kaštany

Příprava: 3 hod.

* 1 menší kachna

* sůl

* pepř

* tymián

* 500 g jedlých kaštanů

* 200 g červené cibule

* 4 jablka

* 250 ml jablečné šťávy

* 100 ml bílého vína

1. Očištěnou a omytou kachnu osolíme, opepříme, posypeme tymiánem a vložíme do předehřáté trouby a za občasného potírání výpečkem pečeme do poloměkka.

2. Mezitím si nakrájíme jablka na osminky a červenou cibuli na malé kostičky, oloupeme kaštany.

3. Když je kachna poloměkká, přidáme k ní nakrájená jablka, cibuli a oloupané kaštany. Zalijeme jablečnou šťávou, bílým vínem a dopečeme doměkka.

4. Kachnu podáváme s vařenými nebo šťouchanými brambory nebo pro větší jedlíky, kteří po svátečním hodování zakončeném spoustou sladkostí ještě mohou, s knedlíkem a dušeným zelím. Zapíjíme vínem nebo - jak se u kachny sluší a patří - pivem.

TIP

Kachnu můžete připravit i "nadivoko". Naplňte ji krájenými jablky a vložte na pekáč s osmahnutou cibulí, kořenovou zeleninou a kořením. Za občasného podlévání upečte do červena. Do šťávy přidejte marmeládu a červené víno, zahustěte a povařte. Dochuťte a podávejte s knedlíkem.



Jídelníček podle starých zvyků

NA BOŽÍ HOD

Na Boží hod, neboli svátek Narození Páně, chodí návštěvy a má se skutečně hodovat. Tradice se různí podle krajů a rodinných zvyklostí. Dnes se na většině stolů objeví svíčková s knedlíkem, šunka nebo pečeně.

NA ŠTĚPÁNA

Koleda, koleda, Štěpáne... Ve svátek pojmenovaný podle ukamenovaného kazatele se chodí na koledu a podává se většinou husa nebo kachna. I když třeba na Valašsku tradice velí napéct žitné koláčky s medem.

NA NOVÝ ROK

Naši předkové Silvestr ani Nový rok neslavili jako my dnes. Takže "čočková" tradice je poměrně nová. Kdo chce v roce 2007 hodně peněz, dá si čočku nebo hrách na jakýkoliv způsob. A pak půjde na dlouhou procházku.



SLADKÉ VÁNOCE

Na diety je dost času až po svátcích. Až pozvete na kávu své nejbližší, nabídněte jim domácí vánočku, štolu nebo biskupský chlebíček a těm, co nepřijeli vozem, ještě kapku vaječného opojení.



Rychlý vaječný koňak

Příprava: 25 min.

* 8 žloutků

* 1 slazené kondenzované mléko

* 1 neslazené kondenzované mléko

* 1 šálek plnotučného mléka

* 2 balení vanilkového cukru

* 1/2 l rumu

1. Neslazené kondenzované mléko důkladně prošleháme s plnotučným mlékem, žloutky a vanilkovým cukrem. Potom vložíme hrneček se žloutkovým mlékem do vodní lázně a šleháme do zhoustnutí. Pozor, v žádném případě se nesmí vařit.

2. Hustý krém odstavíme z ohně, přidáme do něj slazené kondenzované mléko a za občasného míchání necháme v pokojové teplotě vychladnout. Poslední vlijeme rum.

3. Vaječný koňak nakonec ještě jednou promícháme, plníme jím předem připravené čisté lahve, uzavřeme a uložíme v chladu. Pokud si "vaječňák" připravujeme hodně dopředu před svátky, nikomu neříkáme, kam jsme ho uložili, jinak do Štěpána nic nezbude...



Tvarohová štola

Příprava: 90 min.

* 500 g polohrubé mouky

* 1 sáček kypřicího prášku

* 250 g měkkého tvarohu

* 2 vejce

* 150 g cukru

* 1 sáček vanilkového cukru

* špetka soli

* 125 g másla

* 100 g sekaných mandlí

* 50 g rozinek

* 150 g kandovaného ovoce

* 4 lžíce rozpuštěného másla

* 6 lžic moučkového cukru

1. Nejprve na vál prosejeme polohrubou mouku s kypřicím práškem, rozklepneme vejce, přidáme měkký tvaroh, cukr, sůl, pokrájené máslo a mandle. Doporučujeme nechat všechny suroviny předtím, než se pustíme do práce, několik hodin v pokojové teplotě.

2. Rozinky opereme v horké vodě a scedíme. Kandované ovoce nakrájíme nadrobno, přisypeme k mouce a dalším surovinám a zpracujeme.

3. Rukama vypracujeme pevné těsto, které necháme ještě dalších dvacet minut odpočinout.

4. Potom z něj vytvarujeme štolu, kterou pečeme v předehřáté troubě asi hodinu.

5. Hotovou štolu potřeme rozpuštěným máslem a posypeme moučkovým cukrem.

TIP

Domovem té pravé vánoční štoly je samozřejmě Německo. Pokud vám tahle supersladká "buchta" učarovala, máme pro vás tip na rodinný výlet. Zrovna v sobotu 9. prosince se totiž můžete vypravit do Drážďan na tradiční adventní festival štol, kde bude mimo jiné k vidění (i ochutnání) obří štola o délce 4,75 metru, šířce 1,75 a váze 4 tuny, kterou jen pro tuto příležitost připravily desítky místních cukrářů a pekařů. Součástí slavnosti bude také veselý průvod starým městem, zároveň tu probíhají krásné adventní trhy se spoustou místních specialit a řemeslných výrobků. Více na www.dresden.de nebo www.stollenfest.de



Vánočka s pudinkem

Příprava: 60 min.

* 400 g polohrubé mouky

* 100 g hladké mouky

* 1/2 lžičky soli

* 75 g cukru

* 75 g másla

* 1 vejce

* 250 ml mléka

* 30 g droždí

* 1 vanilkový cukr

* půl sáčku vanilkového pudinku

* 100 g rozinek

* 50 g mandlí

* vejce na potření

1. Z droždí, mléka, lžičky cukru a mouky připravíme kvásek. S dalšími surovinami vypracujeme těsto. Necháme vykynout.

2. Vyválíme prameny, potřeme rozšlehaným vejcem a upleteme.

3. Vánočku necháme ještě asi 15 minut kynout, posypeme plátky mandlí a poté upečeme v předehřáté troubě.



Biskupský chlebíček

Příprava: 55 min.

* 8 bílků

* 140 g polohrubé mouky

* 100 g cukru moučka

* 1 vanilkový cukr

* 1 lžíce rumu

* 50 g másla

* 80 g sekaných ořechů (vlašské, lískové, burské, para aj.)

* 50 g sekané čokolády

* 150 g kandovaného ovoce

* čokoládová poleva nebo 200 g ledových kaštanů

1. Z bílků ušleháme tuhý sníh, přidáme cukr, ořechy, čokoládu, kandované ovoce a zlehka vmícháme prosátou polohrubou mouku, rum a rozpuštěné vlahé máslo.

2. Vypracované těsto vlijeme do vymazané formy na biskupský chlebíček a zvolna upečeme v předehřáté troubě.

3. Pečený chlebíček můžeme ozdobit koupenou nebo domácí čokoládovou polevou, výborná je také poleva z ledových kaštanů. Tu si připravíme tak, že 200 g ledových kaštanů rozpustíme ve vodní lázni.

4. Čokoládovou polevou potřeme celý korpus biskupského chlebíčku, i ze stran, a na povrchu můžeme ještě vytvořit efektní čokoládovou mřížku nebo zákusek ozdobit sekanými ořechy či mandlovými nebo kokosovými lupínky.



Ořechová inspirace

Panenský olej z makadamských ořechů

K Vánocům patří ořechy všeho druhu - lískové, vlašské, para... Znáte ale makadamské ořechy? Vyrábí se z nich výborný olej s delikátní ořechovou chutí, vhodný pro studenou i teplou kuchyni. Vyzkoušejte jej při pečení sladkých dezertů, křehkého pečiva nebo masa. Vynikající je i do různých salátů.

Další tipy pro jeho využití

Vmíchejte makadamový olej do bramborové kaše místo másla, zjemněte jím krémovou polévku nebo jím potřete pečivo při grilování. Více tipů pro využití najdete na www.avokadovyolej.cz



Jak kandovat ovoce

Do vánoček, štol i na zdobení se hodí proslazené ovoce:1) Do litru vody nasypte 60 dkg až kilo cukru, přidejte ovoce pokrájené na kostičky nebo plátky (třešně vypeckované), dvě minuty povařte a pak na 24 hodin odstavte. Ovoce se důkladně prosladí. Potom ho usušte buď v sušičce, nebo rozložené třeba na plechu.2) Do vody na proslazování můžete přidat i ovocný džus. Měkké ovoce nevařte, jen je vložte do vařicího cukerného roztoku a nechte prosladit.



Ochutnejte Vánoce po italsku

V českých obchodech bývá před Vánoci k dostání tradiční vánoční kynutá buchta s kandovaným ovocem zvaná Panettone, která v patří ke svátkům zimy v Itálii stejně jako u nás vánočka či v Německu štola.