Na spáleninu patří studený tmavý čaj

Tělo se totiž snaží si samo pomoci a na popálení automaticky reaguje snahou opravovat poškozené části těla.

Přivádí tedy zvýšené množství krve do kapilár podkožní vrstvy, aby měly buňky z čeho opravovat poškození způsobená sluncem. Pálivá bolest je vlastně signál do mozku, že je kůže poškozena. Jak nejlépe tělu v regeneraci pomoci?



„Pomáhají chladné obklady ze studeného tmavého čaje a zklidňující přípravky po slunění, které obsahují panthenol,“ radí Miroslava Pelechová, primářka Ústavu lékařské kosmetiky v Praze.



„Klidně je dávejte na kůži vícekrát za večer vždy, když se předchozí vrstva vstřebá,“ dodává. Přípravek dejte do ledničky k zelenině, bude pak příjemně působit i chladivým efektem.



Podle dermatoložky je také dobré vzít si acylpyrin a druhý den se důsledně vyhýbat přímému slunci, zarudlá místa krýt oblečením. Také ve stínu působí UV záření, byť s menší intenzitou. Kromě toho je nutné hodně pít.



V případě, že se kůže nezklidní a bolest hlavy, zvýšená teplota či pocit na zvracení nebo závratě neustupují, je čas na návštěvu lékaře. K dermatologovi je nutné také zajít v případě, že se vytvoří puchýřky.