Na sněhu či na blátě, jenom ne na sádle...

Psycholožka Iva Málková, která už řadu let vede kursy snižování nadváhy ve společnosti STOB, vyslechne vždycky po Silvestru řadu stesků, které se rok co rok opakují přibližně ve stejné podobě: „Zase jsem se o svátcích jen cpala, i když vím, že se celý leden nebudu mít ráda.“ Nebo: „Stačí, abych se neudržela na jedné návštěvě, a je všemu konec. Doma vyluxuju zbytky v lednici... a tak to jde až do novoročního předsevzetí - kolikátého už?“

Ze všeho nejhorší bývá podle doktorky Málkové pocit viny, který vše provází. Na lidech stěžujících si na sváteční přejídání je často vidět, že si jídlo, které si vyčítají, vlastně ani neužili. Navíc získají pocit, že už si nemohou důvěřovat, a cítí se doživotně odsouzeni trpět se svou nadváhou.

Opravdu chci?

Je jisté, že svátky jsou pro hlídače hmotnosti mimořádně těžkým obdobím. Není ovšem nikde psáno, že boj s lákadly svátečních tabulí musí být předem prohraný.

“Zkuste vzít právě vánoce jako zatěžkávací zkoušku, jako příležitost dokázat si, že nikoliv dobroty, ale vy budete pánem situace,“ radí psycholožka. „Pokaždé, když usednete k jídlu nebo sáhnete po kousku cukroví, si položte otázku: ‚Opravdu chci jíst, nebo jím jen proto, že jedí všichni kolem mě? Nebo proto, že zrovna nemám nic lepšího na práci? Že chci potěšit babičku, která toho tolik napekla?‘“

Pokud se rozhodnete, že máte opravdový hlad nebo neodolatelnou chuť, pak si v klidu a hlavně bez výčitek jídlo vychutnejte. Máte-li s hubnutím něco zkušeností, dobře víte, že čím pomaleji budete jíst, tím méně toho ve výsledku spořádáte. I kdyby se vám však stalo, že se nacpete k prasknutí, nemůžete koneckonců jednorázově přibrat víc než jeden kilogram. Nesmíte pak ovšem hodit flintu do žita a nezřízeně mlsat až do Nového roku, neboť pak by takových kilogramů byla asi pěkná řádka.

Ne od Nového roku, ale od zítřka

Nejdůležitější ze všeho je vytvořit strategický plán už pár týdnů předem. Mezi horou napečeného cukroví a plnou lednicí dobrot hrozících zkažením se totiž redukční dietě skutečně nedaří.

Dobře si rozmyslete, jestli si chcete o svátcích udržet svoji váhu, nebo jestli si dovolíte maličko přibrat. V otázce, kolik faldíků vám sváteční mlsání nadělá, a jak rychle, či zda vůbec se vám je podaří po Silvestru shodit, jste sami sobě nejlepším odborníkem. Stanovte si proto rozumný závazek - například: smím přibrat dvě kila, ani o deko víc - a na něm pak skálopevně trvejte.

Prvním krokem k tomu, aby se vám podařilo předsevzetí dodržet, je krotit se už při nakupování. Nenechte se strhnout atmosférou nakupovací horečky, která svádí k představě, že většina národa očekává krutý hladomor. A jestli se opravdu nemůžete zbavit strachu, že vás o svátcích přepadne nečekaná návštěva a vy se propadnete hanbou, až nebude co dát na stůl, nakupujte trvanlivé věci nebo ty, které lze snadno zmrazit. Pak nebudete muset jíst jen proto, aby se nesmyslné zásoby dobrot nezkazily.

Nikoliv svátky jídla

“Oslavování vánoc jídlem jsem před několika lety prakticky zrušila,“ tvrdí devětačtyřicetiletá Jana Netopílková, která se s kaloriemi trpělivě potýká celý život. „Svátky slavím jen s přítelem, který se mnou ,drží basu’, i když si starosti s váhou dělat nemusí. Přestože má strašně rád vánoční cukroví, sám mě přesvědčil, abych žádné nepekla. Nevadí mu ani to, že ve štědrovečerním bramborovém salátu je místo majonézy jogurt a vedle něj na talíři filé pečené na fólii bez tuku místo obalovaného kapra. Za celé svátky neudělám jediný obložený chlebíček, zato spoustu salátů a zeleninových mís. A věřte, že tím pro nás svátky svoje kouzlo neztratily.“

"Na takový experiment s omezením či změnou svátečního menu by si měl troufnout každý, kdo má s nadváhou problémy,“ soudí doktorka Málková. „Řada hospodyněk je přesvědčena, že musí být jedničkou v počtu druhů napečeného cukroví a že nejlépe plní svou mateřskou roli, tráví-li celé svátky u plotny. Když jim poradím, aby se zeptaly na názor svých dětí, většinou je výsledek překvapí: děti by velkou část svátečních dobrot vyměnily za společný výlet nebo prostě za to, že si věčně zaneprázdněná maminka udělá chvilku času pouze pro ně.“

Záleží na každé lžičce tuku

Pro dietní sestru Evu Haklovou z pražské Fakultní nemocnice Královské Vinohrady není problém sestavit sváteční menu, které je nízkokalorické, a zároveň neošidí chuťové buňky.

“Existuje spousta drobných fint, které ,uloupnou’ pár kalorií od každého jídla. Důležité je ale být nekompromisní a neříct si jednou ,ten kousek másla už mě nezabije’, a pak zas ,jen trošku šlehačky’.“

Napůl vyhráno má ten, kdo vlastní horkovzdušnou troubu. Ta totiž umí bez pomoci tuku vykouzlit i křupavou kůžičku. Není to ostatně špatný tip na vánoční dárek, byť ne právě nejlevnější. Jinou vymožeností, jež vám umožní obejít se bez tuku, je speciální pečicí fólie na pánvičku nebo do pekáče.

Pokud zbytek rodiny trvá na klasických tučných úpravách, nezbude vám než dělat své porce zvlášť. Třeba místo majonézy do salátu si stranou na svou misku udělejte jogurtovou verzi, nebo zkuste ještě dietnější recept s hořčicí, na který nedá dopustit Milada Roubková z Českých Budějovic. Menší brambory, které jste vařili den předem ve slupce, nakrájíte na kolečka silná asi tři milimetry. Stejně nakrájejte i kyselé okurky a na tenoučká půlkolečka cibuli. Vše zalijete nálevem, do kterého patří vlažný lák z okurek, hořčice, pepř, kapka oleje a sůl, a po promíchání necháte alespoň hodinu odležet.

Udělejte si radost

“Mnoho lidí má zbytečný pocit, že zříci se majonézy, šlehačky a máslového cukroví znamená protrpět svátky hlady. Přitom stačí troška fantazie, a objevíte pochoutky, které sice k tradičním českým vánocům nepatří, ale na sváteční tabuli se budou skvěle vyjímat,“ tvrdí Eva Haklová. „Výhodou svátků je, že se člověk nemusí tolik ohlížet na ceny. Proč si tedy neudělat radost a nekoupit si tropické ovoce, horu zeleniny, dokonale libovou šunku nebo třeba nějakou mořskou potvůrku - prostě něco z lahůdek, které jste celý rok v samoobsluze jen mlsně obcházeli?“

Například při přípravě jednohubek můžete vynechat pečivo a nahradit ho ozdobně vykrojenou okurkou nebo kouskem papriky; úspěch jistě sklidíte i s plněnými košíčky z vydlabaných rajčat. Bez pečiva se obejde také nízkotučný tvrdý sýr kombinovaný s hroznovým vínem, ananasem, olivou nebo mandarinkou. Výborné jsou i malinké pomerančíky, které si vzhledem k jejich ceně asi málokdo běžně dopřeje. Komu dělá největší problémy uzobávání dobrot u televize, ať zkusí vyměnit buráky a chipsy za granátové jablko nebo pokrájené kousky čerstvého ovoce. Na sušené tropické ovoce však pozor - je většinou bohatě přislazované.

Prchni, kdo můžeš!

Jsou ovšem lidé, kteří mají doma sbírku dietních receptů, ale tradičním českým pochoutkám ve znamení másla a poctivé smetany stejně nedokážou říct ne.

“Hubnutí jsem začala brát vážně před čtyřmi roky - to jsem neměla dnešních pětasedmdesát kilo, ale sto osmnáct. Co se týče mlsání, už jsem se dobře znala a věděla jsem, že vánoce jsou pro mě vždycky největší krize. Rozhodla jsem se proto, že jediné řešení je prchnout. Od té doby, co držím dietu, jsme jediné vánoční svátky netrávili doma,“ svěřuje se pětačtyřicetiletá Mirka Staňková z Prahy.

Pokud se také rozhodnete pro vánoční útěk, nezapomeňte na pořádné boty a oblečení do psího počasí, ať se nemusíte pořád držet u kamen. Doma nenechávejte ani vybavení na taneční parket: po nějaké hříšně kalorické večeři vám může přijít docela vhod.

Sváteční kompromisy

- Cukroví pečte co nejpozději a „s mírou“, ať vás neláká už před vánocemi. Dělejte co nejdrobnější kousky. Druhy, které se musí delší dobu rozležet, raději vypusťte. Zvažte také, jestli by nestálo za to rezignovat na kuchařskou slávu a cukroví objednat v obchodě na den před svátky.

- Usilujte o to, aby přátelé chodili o svátcích na návštěvu k vám, ne vy k nim. Doma vás nikdo nebude neustále pobízet do jídla, navíc můžete udělat dietní pohoštění. Mezi svátky, kdy už každý funí s povoleným páskem, s ním možná uspějete víc než s klasickým.

- Pozor na alkohol: je bohatým zdrojem kalorií, a navíc podporuje chuť k jídlu. Bez větších obav si můžete dát vinný střik, popřípadě míchejte kvalitní, méně sladké destiláty s džusem nebo limonádou bez cukru.

- Pokud se nemůžete vyhnout třeba tradiční huse u babičky, zkuste si ji předem „zasloužit“: dejte si delší svižnou procházku nebo si předtím vyjeďte na lyže. Dobrým řešením však rozhodně není uložit si před takovou akcí hladovku - pak opravdu hrozí, že se kalorických dobrot nezřízeně přejíte.

- Co nejvíce využívejte známé metody JJP neboli Jez jen polovinu. Dejte si, na co máte chuť, ale v polovičním množství, nejlépe i na menším talířku.