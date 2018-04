Na slunci budete in za mouchu i za kočku

Které brýle se vám nejvíc líbí? HLASUJTE ZDE

Při setkání jsou oči tím prvním, čeho si na nás druzí všimnou. A to i přesto, že je schováváme za skla dioptrických či slunečních brýlí.

Při nákupu tohoto nápadného módního doplňku bychom se proto neměli řídit jen tím, co je momentálně absolutně in, ale také svým instinktem, stylem oblékání a samozřejmě také tvarem.

Pokud máte například obličej ve tvaru měsíce v úplňku, vyhýbejte se kulatým obroučkám. Hranatější tváři zase nesluší obří brýle s ostřejšími hranami, které se právě vracejí do módy.

BARVY

Zatímco v minulosti se nosily sluneční brýle převážně nevýrazných barev, jako je černá nebo hnědá, letos se návrháři rozparádili a nabízejí široké spektrum barev, ze kterých si vybere úplně každý. Nosí se ohnivě červená, vesele oranžová, citronově žlutá, elegantní fialová, všechny odstíny modré a zelené a také klasická černobílá kombinace.

MATERIÁLY

Tradiční tvrzené sklo je sice odolnější vůči odření, ale mnohem praktičtější na nošení, a hlavně lehčí jsou sluneční brýlové čočky z pružného plastu. Letos se na výsluní opět vracejí klasické zrcadlovky, ale v inovované podobě, která na rozdíl od těch původních dává alespoň tušit oči ukryté za skly. Sluneční brýle mají nejen chránit váš zrak před škodlivým UV zářením, ale také jsou dobrým pomocníkem třeba za volantem nebo při sportu. To v případě, že si pořídíte brýle s polarizačními čočkami, které filtrují rušivé odražené světlo. Více než dříve se nosí plastové obroučky, z kovových vede lehký a odolný titan.

TVARY

Hitem tohoto roku jsou obrovské sluneční brýle, ve kterých budete vypadat jako moucha. K výšinám módního světa se vznesete v leteckých brýlích ala Tom Cruise ve filmu Top Gun. Bezpečné a přitom prudce moderní jsou brýle připomínající ochranné pomůcky svářečů. Nejvíc sexy však budete v kočičích brýlích ve stylu největší kočky všech dob, Marilyn Monroe.

OBŘÍ

Čím větší, tím lepší

Tyhle obrovské brýle připomínající čelní sklo linkového autobusu jsou díky své propagátorce Jackie Onassisové synonymem půvabu 60. let. Pokud v nich i dnes vyjdete na ulici, můžete si být jista, že vás nikdo nepřehlédne. „S úspěchem je nosily největší hvězdy stříbrného plátna jako Sophia Lorenová nebo Jane Fonda,“ říká Peggy Friesová ze společnosti Luxottica Group, která dodává brýle pro Chanel nebo Prada.

KOČIČÍ

Potrpíte si na to nejlepší a ráda působíte žensky? Pak jsou tyhle brýle přesně pro vás.

Světoví obchodníci i návrháři se shodují na tom, že tento rafi novaně klasický tvar slunečních brýlí je ze všech nejsvůdnější a nejlépe zdůrazňuje rysy ženského obličeje. Proslavily ho na přelomu 50. a 60. let půvabné hollywoodské hvězdy a sexuální ikony své doby jako Liz Taylorová, Jayne Mansfi eldová a Marilyn Monroe.

PRACOVNÍ

Bezpečně ochrání nejen vaše oči, ale také vaše soukromí.

Tyhle oválné brýle, které zakrývají půlku obličeje, připomínají sice tak trochu ochranné pomůcky ze svářečské dílny, ale v rozpáleném letním dni je určitě oceníte. Zároveň díky nim získáte extravagantní vzhled, stejně jako svého času Yoko Ono, Lenny Kravitz a Bono Vox. „Spojují v sobě rockový styl 80. let spolu s futuristickým příslibem 21. století,” říká návrhář Robert Marc. Jsou tak rozměrné, že se za nimi můžete schovat před zvědavými pohledy okolí. A přitom jsou neuvěřitelně lehké, takže je po celém dni na nose ani necítíte. Sluší téměř všem, nejvíce však lidem s útlou tváří.

BÍLÉ

Jestli je letos na jaře a v létě něco absolutně v kurzu, pak je to barva nevinnosti, která se nosí i na očích.

Nosili jsme je jako děti, ač jsme si v nich připadali trochu jako mouchy, dneska se marně ptáme rodičů, kam se ty velké bílé plastové brýle poděly. Jsou totiž hitem letošní sezony a budou se hodit na pláž i do obchodního centra. „Bílá je barva pro ty, kteří si věří a nebojí se vyčnívat z davu,” říká návrhář Richard Morgenthal. Jestli si tedy troufáte připoutat na sebe tolik pozornosti, kolik jí měla v 60. letech Audrey Hepburnová, směle do nich. Barva sněhu totiž hýbe světem (alespoň tím módním) a bez bílých slunečních brýlí se letos neobejdete stejně jako bez bílé sukně.