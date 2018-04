Na Školu svádění pojedou Olga, Martina a Radka

"Sedávej panenko v koutě, když budeš hodná, najdou tě." Tohle rčení při seznamování s opačným pohlavím už dávno neplatí. Navštívili jsme kurz svádění a vybrali pro vás ty nejlepší triky.

Velkou chybou, které se dopouštíme už před samotným seznámením, je strach. Konkrétně strach z odmítnutí. Proto někdy ani neoslovíme muže, který se nám líbí. Myslíme si, že "na něj nemáme". Že je příliš hezký na to, aby se bavil zrovna s námi. Že nebudeme vědět, co říct.

Svádění ale nemá být postrachem, ani noční můrou. Navíc nás ani k ničemu nezavazuje. Měla by to pro nás být zábava a ne stres. Rozhodneme-li se někoho oslovit, počítejme s odmítnutím, ale nebojme se ho. Není naše vina, že nás dotyčný "odpálkuje". Měly bychom to brát s nadhledem, za zkoušku nic nedáme.

Pokud se chystáte ven, ať už to je kino, restaurace, bar, koncert či divadlo, zkuste se předem naladit do "sváděcí" nálady. Pokud cítíte, že byste vlastně raději byla doma, nemáte na nikoho náladu nebo máte jiné problémy, bude to na vás poznat a s úspěchem se nesetkáte.

Vytipování "cíle"

Vyrazila jste do baru, restaurace, nebo třeba na výstavu? Pak je velmi důležité, kam se usadíte, případně postavíte. Muž musí mít možnost vás oslovit, takže když si sednete tak, že se budete dívat do zdi, vaše šance budou téměř nulové. Sledujte okolí, projíždějte pohledem. Nikdy však na nikoho okatě nezírejte.

Je dobré všímat si takzvaných indikátorů zájmu. Zda jste dotyčného zaujala, poznáte podle toho, že si udělá prostor pro pozorování (třeba si vymění místo s kamarádem tak, aby na vás lépe viděl), bude s vámi navazovat častější oční kontakt, odkryje svá zranitelná místa a napřímí se.

Tip Vyberte si "tréninkového" muže - někoho, na někom si vyzkoušíte sváděcí taktiku (pohledy, úsměvy či zahájení rozhovoru). Může to být klidně pošťák, číšník nebo pokladní.

Čím upoutat

Samozřejmě, že záleží hlavně na tom, jaká jste uvnitř. Na první pohled to však nepozná nikdo, natož muži. Ti jsou zaměření velmi vizuálně, takže napoprvé ho můžete upoutat vzhledem. Hned za tím je však příjemné vystupování.

"Důležité jsou první vteřiny. To, jak například vejdeme do dveří, jaký postoj zaujmeme, jaká gesta používáme," říká Klára Kratochvílová, ředitelka projektu a lektorka pro ženy. Chcete-li zaujmout, není dobré chovat se afektovaně, vnucovat se, předvádět.. Naopak - tvařte se spokojeně, buďte mírně rezervovaná, nedostupná, nasaďte lehký úsměv.

Co se týká fyzického vzhledu, muži si všímají očí, dekoltu, zadečku (žádný zadek není špatný zadek!!!), boků a vlasů (zda jsou zdravé, lesklé, není potřeba složitých kreací). Odrazuje je naopak moc "umělotin" (přehnaně dlouhé umělé nehty, řasy jako smetáky, moc make-upu).

Škola svádění: důležité je zaujmout oční kontakt

Po čem muži touží

Není to taková záhada jako ve filmu, v němž Mel Gibson pátrá po čem my ženy toužíme. Na prvním místě u našich protějšků je sex a adrenalin. Následuje pocit dobývání, zdolávání, vítězství. Z velké části chtějí ženy navenek jemné a příjemné, ale uvnitř odolné. Vlastně takové, co to s nimi umí. Určitě je nezaujme dáma, která do internetové seznamky napíše "zklamaná hledá hodného, milého a upřímného přítele, kterému chybí láska." Tak takhle opravdu ne.

Mějte na paměti, že VY jste pro muže výzva, nikoli on pro vás. Jste pro něj úlovek, první cena, kterou vyhraje. Nesmíte mu ovšem naservírovat vše najednou. Takže i když vás přitahuje sebevíc, zkuste odolat a nejít k němu domů. Když dostane všechno hned, nebude mít co dobývat a rychle ho omrzíte.

Tip Nebojte se riskovat, improvizovat. Buďte mimo průměr, najděte na sobě něco, čím vynikáte, i kdyby to měla být maličkost.

Až si budete jistá, že jste upoutala jeho pozornost, můžete navázat kontakt. Jak?

* najděte na něm něco zvláštního, výjimečného (můžete začít větou "Máte pěkné boty, kde jste je koupil?" případně "Tedy, takhle modré oči jsem už dlouho neviděla. Co je to za odstín?")

* vypíchněte něco z prostředí, kde se oba zrovna nacházíte ("Jsem tu poprvé, líbí se mi tu. Vy sem chodíte často?" nebo "Jsem jediná, komu přijde zvláštní xxx?")

* naslouchejte (souhlasně přitakávejte a říkejte "ano, to přesně znám", "to se mi také přihodilo")

* ptejte se (v případě seznamování platí víc, než kdykoli jindy, "líná huba, holé neštěstí")

* rada, pomoc (zeptejte se například, jaké víno, koktejl, jídlo by vám doporučil, zda by vám zapůjčil svůj časopis, který si v kavárně čte...)

* nastražte nevinné náhody (třeba do něj "omylem" vražte v tramvaji)

* bezmoc (nahrajte, že jste se ztratila, potřebujete rozměnit drobné, zapalovač atd.)

Síla podvědomí

Ať se vám to líbí nebo ne, pozitivní myšlení, podvědomí a správná duševní hygiena mají velký vliv na to, jak působíme na ostatní. "Měly bychom se umět naladit na dobrou vlnu. Nestanovujme si nesplnitelné cíle. Místo toho, abychom si řekly ´zhubnu dvacet kilo´, je lepší vytyčit si cíl menší, třeba ´každých 14 dní zhubnu o jedno kilo´. Nebo místo ´dneska večer musím někoho sbalit´ si řekněte ´dnes večer se pokusím oslovit alespoň jednoho pro mě zajímavého muže´," vysvětluje lektorka Klára Kratochvílová.

Správný postoj o vás vypovídá, zda chcete flirtovat a svádět

Základem je sebejistota. Samozřejmě že všichni někdy máme všeho po krk. Důležité je nenechat se tím "semlít". Dobré je najít si nějakou aktivitu, která vás potěší a nabije pozitivní energií (horká/ledová sprcha, vana, pokec s kamarádkou, víno).

"Na našich kurzech už jsme ustálili slovní spojení, kterým motivujeme naše klientky. Zní "Jste královna"," prozrazuje lektorka. Pokud si jste před někým nejistá, pak si to neustále opakujte. Pozor, ale i královny mohou být nedokonalé. Mějte odvahu být sama sebou a své nedostatky brát s humorem.

Tip Pozor, muži potřebují mít pocit, že jsou lovci. Nesmí si myslet, že je lovíte vy.

Čistá hlava

Velmi důležité je ujasnit si, co vlastně hledáme. Flirt, vážnou známost, sex na jednu noc? Ušetříte si tím možné zklamání. K seznámení navíc přistupujte s čistou hlavou. "Nevztahujte na novou situaci minulé zkušenosti. Pokud vás někdo nedávno zklamal, neznamená to, že vás zklame každý. Než ´vyrazíte do terénu´, měly byste mít všechny ´bolístky´ v sobě uzavřené, jinak nejspíš úspěchu nedosáhnete," říká Klára Kratochvílová.

Když už se znáte...

Úspěšně jste zvládla první kontakt. Chcete zaujmout. Rada zní: chovejte se nenuceně a nedávejte vše najednou (neprozrazujte vše, neberte si na sebe příliš vyzývavé oblečení, nevěšte se na muže "jako liána", buďte tajemná).

O čem je dobré se bavit na prvním rande?

* sourozenci (má nějaké?)

* cestování

* jídlo a pití

* kariéra

* přátelé

* jak tráví volný čas

* vyhněte se řečem o minulosti

Buďte vzácná. I když to zní jako klišé, na první schůzce zdůrazněte, že si nepřejete "vážný vztah, alespoň zatím ne" (nebudete vypadat jako zoufalá lovkyně, situace se ale může kdykoli změnit).

Pokud pracujete ve stejné firmě, můžete prohlásit, že "možná není nejlepší míchat práci a soukromí" (bude to signál k přesvědčování).

Škola svádění: smích a lehký flirt vám také pomohou

Co obecně platí:

* na začátku nechoďte k němu domů, ani k vám (spolu s ním)

* domlouvejte si schůzky tam, kde je více lidí

* smějte se, oceňte jeho vtipy

* flirtujte s mírou (pozor na sexuální podtext)

* dávejte najevo i emoce (chyťte ho za ruku, položte hlavu na rameno...)

* v autě, když vás odveze domů, se nepouštějte do zuřivého pettingu

* neříkejte mu, že si bude muset třeba měsíc počkat

* nevěřte mu, když vám bude slibovat, že se jen pomazlíte

A poslední zlaté pravidlo:

Co nedám sama sobě, jinde nenajdu. "Říkat si, že jen tenhle člověk mě udělá šťastnou a nikdo jiný, je chyba. Měla byste být šťastná sama za sebe a své štěstí nevztahovat na to, zda a jakého máte partnera," končí Klára Kratochvílová.