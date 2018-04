Na skok: Mluvčí Cikrt chce hubnout

Díky svému zaměstnání si ale shazování kil nedokáže příliš představit. "V práci neustále sedím u počítače, telefonuji s novináři a jediný pohyb mám, když přijede televize. Dovalím se dolů ze schodů a pak se dokulím zpátky nahoru a to je opravdu málo," vysvětluje Cikrt jednu z příčin své nadváhy. I z tohoto důvodu nechce na Ministerstvu zdravotnictví zůstat delší dobu. "To bych už praskl," dodává s úsměvem.



"Sport mi opravdu chybí. Byl jsem zvyklí jezdit na kole a také rád chytám ryby. Nyní je mou nejoblíbenější činností spaní," svěřuje se moderátorce Cikrt, který se také rád podívá na seriál Dr. House. "Je to pěkný seriál, vtipný a inteligentní. Byť ten doktor se tam přesně chová tak, jak my v reformě (zdravotnictví) nechceme. Je to takový doktor Strossmayer v americkém podání."

