Na skálu, nebo do hypermarketu?

První víkend - v přírodě

On spatří poblíž turistické stezky vysokou skálu. Strmou, plnou převisů, náročnou - zkrátka vyzývající: "Vylez na můj vrchol, pokoř mne, málokdo jiný to dokáže, takže když se ti to podaří, budeš jeden z mála..."

Takovému vábení nemůže žádný správný muž odolat. A protože On Ji má rád, chce s ní ten úspěch sdílet. Chce, aby skutečnost, že On je nejlepší, byla dnes podepřena dalším důkazem.

A tak svou ženu či přítelkyni nadšeně vyzve ke spolulezení. "Pojď, vylezeme tam spolu, nic se neboj." Ona: "Já jsem unavená, já už nemůžu, fakt, lez si tam sám." On: "Neboj, zvládneš to, určitě ještě můžeš." Ona: "Prostě nemůžu."

Představme si, že by jejich spor najednou odkudsi přiletěl rozsoudit seriózní vědec. Měl by s sebou laboratoř na přesné změření únavy. Odebral by ženě krev, změřil procento výskytu kyseliny mléčné ve svalech - a brzy by vydal závěrečný certifikát.

Na něm by stálo: "Nezlobte se, pane, ale nemáte pravdu. Vaše partnerka je opravdu fyzicky méně disponovaná než vy sám. Ona vám nelže, opravdu by tam už nevylezla." Vše zaprotokolováno, vědecky ověřeno.

Další víkend - nákupy

Tentýž pár se vydá další sobotu do nově rozšířeného nákupního centra na okraji velkoměsta. On Ji miluje, tak s ní jde, kam Ona chce.

Už mají po běžných standardních nákupech. Když tu Ona najednou spatří poblíž parkoviště konečně v plné kráse nový hypermarket, zrovna zahajující provoz. Rozlehlý, plný oddělení a regálů, zkrátka vyzývající: "Projdi mne, pozorně prozkoumej všechna má zákoutí, nabízím řadu užitečných věcí, krásného zboží, zajímavých překvapení, nečekaných slev."

Takovému vábení nemůže žádná správná žena odolat. A protože žena svého přítele miluje, chce s ním ty krásné pocity sdílet. On však prohlašuje, že dosavadní nákupy jej tak vyčerpaly, že už neudělá ani krok. Ano, tušíte správně. Rozehraje se velmi analogický dialog, co kdo ještě fyzicky zvládne a co už ne. Jen role jsou oproti minulé sobotě prohozeny.

Ale co je zajímavé - i fyziolog vybavený nejmodernější vědou a technikou, by v tomto případě konstatoval: "Nezlobte se, paní, nemáte pravdu. Váš partner vykazuje všechny objektivní biochemické znaky únavy. Běžte si do nového hypermarketu sama."

Co baví, neunavuje

Závěr: Každý je neobyčejně neúnavný v tom, co jej ryzím způsobem baví. Nezapomínejme na to, jak jiné to u mužů a žen bývá. Ani na to, jak se chutě a sklony během vztahu vyvíjejí.