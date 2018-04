Na šatnu je místo všude

Malé místnosti, kde bývalo vyskládáno veškeré oblečení i doplňky, byly dříve součástí každého bytu. Podle majetnosti obyvatel se jim buď říkalo vznešeně šatny nebo prostěji komory. Po období, kdy na ně architekti panelových sídlišť vůbec nemysleli, se šatny dostávají opět do obliby. Jejich klady jsou nesporné, a tak se dnes navrhují do garsonek i velkých bytů. Vy si je můžete zařídit i tam, kde na ně zdánlivě už nezbývá místo.

Velikou výhodou je dokonale využitý prostor nejen uvnitř šatny, kde můžete mít vyskládané věci od podlahy až ke stropu, ale i před ní. V rutinním používání skříně si to neuvědomujeme, ale prostor, který potřebují otevírající se křídla dveří a ještě kousek navíc, je dokonale vyplýtvaný.

Místo se najde všude

Šatny mohou být různě velké i vybavené – podle toho, kolik osob bydlí v bytě a podle

toho, jak jsou fintivé. Pokud zrovna nesedíte s architektem nad plány nového domu, kam byste si třeba mohly nechat vybudovat šatnu jako ve filmu E.T. Mimozemšťan, musíte si poradit s tím, co máte k dispozici.

Šatnu lze jednoduše vybudovat oddělením vhodné části místnosti. Výborně se hodí kouty, kde není okno, nebo v podkrovních bytech místa se sníženým stropem. Šatna může vzniknout pod spacím patrem. Levnější záclony, závěsové tkaniny nebo rohože mohou posloužit stejně dobře jako posuvné dveře nejrůznějších provedení. A můžeme se vrhnout do zařizování vnitřního prostoru.

Tvůrčí mantinely neexistují

Pokud nemáte neomezené finance na architekta, truhláře a další řemeslníky, pak máte naopak neomezené tvůrčí možnosti, jak si šatnu zařídit. Nejprve je třeba rozmyslet, zda potřebujeme šatnu jen na šaty, nebo v ní budeme skladovat i kufry, lyže a nafukovací matrace. Podle toho budeme volit poměr policových systémů, závěsných a výsuvných tyčí nebo otáčivých a výklopných věšáků, kontejnerů a šuplíků.

KDE NAJDETE ZAŘÍZENÍ ŠATNY











www.komnador.cz – realizace šaten na klíč







www.kaseirkraft.cz – specialista na věšáky



www.ragaz.cz – dodavatel plastových krabic







Základní jsou police. Na nich mohou být věci uložené volně, či v krabicích. Krabice je dobré nějak hezky popsat, nebo pokreslit podle obsahu. Paměť je zrádná a přehrabování nás okrádá o čas. Poměrně hodně prostoru zaberou oděvy, které se musí věšet na ramínka. Saka, blůzy, kalhoty mohou být uspořádány jen na pojízdných věšácích. Jejich nevýhodou je, že se nedá využít prostor pod nimi, ale jsou naopak velmi vhodné do šaten vymezených závěsem. Existují samozřejmě nejrůznější výsuvné, výklopné a otočné věšáky. K dostání jsou i soupravy držáků určených výhradně na kalhoty.

Na drobné prádlo, ale třeba i čepice a rukavice se výborně hodí drátěné kontejnery, plastové krabice nebo textilní kapsáře nejrůznějších provedení. Současná nabídka speciálních věšáčků a dalších vymožeností je velmi pestrá: můžete si pořídit speciální držáky na kravaty nebo pásky, na nichž jsou tyto oděvní doplňky přehledně vyrovnány vedle sebe. Konec ravatníkům – ohnutým drátům, ze kterých se vysmekne pět dalších nežádoucích pásků, když jste se snažily vyprostit ten bílý dole. Vyrábějí se dokonce i zvláštní držáky na kabelky.

Výhody

Šatna šetří to nejvzácnější, co máme, a sice čas. Soustředění všech prvků, které na sebe potřebujete navléknout nebo ze sebe svléknout na jednom místě, je prostě k nezaplacení. Někde v šatně nebo na posuvných dveřích budete mít jistě nainstalované zrcadlo, a tak můžete výsledek oděvních experimentů hned zkontrolovat. A pak je tu i ukládání vypraného prádla celé rodiny. Nemusíte chodit z ložnice do dětského pokojíku – vše je pohromadě.