Na rodinu se těším čím dál víc, říká biatlonistka Gabriela Koukalová

Gabriela Koukalová Narodila se před 26 lety v Jablonci nad Nisou.

Vystudovala střední uměleckoprůmyslovou školu a následně i vyšší odbornou školu, obor ražená mince a medaile.

Celý život sportuje, věnovala se klasickému lyžování, na konci základní školy přešla k biatlonu.

Až do roku 2013 ji trénovali rodiče. Její maminka Gabriela Soukalová je běžkyně na lyžích a má stříbrnou medaili z olympiády v roce 1984. Její otec Karel Soukal je trenér biatlonu na sportovním gymnáziu v Jablonci nad Nisou.

Je dvojnásobná stříbrná medailistka z olympiády 2014 v Soči, letošní celková vítězka Světového poháru. Nyní v květnu byla podruhé vyhlášena českou biatlonistkou sezony.

Jejím manželem je badmintonista Petr Koukal.

Sladit program dvou vytížených sportovců není jednoduché. Proto i svatbu a následnou svatební cestu, ze které se vrátili tento týden, naplánovali už loni. A na dlouho dopředu má Gabriela Koukalová rozvržený i svůj další program.

Dokdy máte zaplněný diář?

Až do poloviny příštího dubna přesně vím, co každý den budu dělat, takže vlastně na rok.

Nezní to trochu děsivě?

To rozhodně. Nejsem člověk, který si rád něco plánuje, proto když otevřu svůj diář, mám husí kůži, ale je to součást mojí práce, tak to tak beru.

Máte v něm naplánované i dítě?

U biatlonu bych chtěla vydržet minimálně dva roky do olympiády. A potom se uvidí. Přiznávám, že se na rodinu těším čím dál víc.

Vracejí se biatlonistky po porodu k vrcholové kariéře?

Vracejí, je jich docela dost a většinou mají pak mnohem lepší výkonnost než před porodem. Souvisí to s psychikou, jsou klidnější, protože vidí, že existují i jiné, mnohem důležitější věci než sport. To já si uvědomuji i teď. Myslím ale, že nejsem z těch, které by se po porodu ještě chtěly vrátit.

Proč ne?

Sportu se věnuji celý život. Cítím, že bych už chtěla změnu.

Protože jste stále na cestách a kočujete?

Ano, tenhle styl mi připomíná cirkusácký život. Když při závodech vidím na tribuně tisíce diváků, mám pocit, že jsem uprostřed arény a lidé se přišli podívat na představení. Ale pořád mě to baví. Celý rok si sice říkám, kéž bych byla víc doma, když pak ale doma jsem, po nějaké době už se těším, jak někam pojedu.

Nezajídá se vám, že váš život jsou hlavně kufry a bydlení po hotelích?

Pro většinu lidí je to zvláštní život, ale když jste na to zvyklá od dětství, nevnímáte to tak. Svým způsobem je to pohodlné. Říkám, že na soustředění si jezdím odpočinout. Když jsem doma, musím zařizovat spoustu věcí, a i když jsou to záležitosti třeba jen na chvilku, ve výsledku tyhle věci zaberou spoustu času, který pak někde chybí.

