Na riziko rakoviny upozorní pacienta SMS

S originálním nápadem přišel ředitel regionální televize v Turnově Milan Brunclík společně s lékaři z turnovské nemocnice. Unikátní projekt je první svého druhu v České republice a zřejmě i v Evropě.

Jestli bude fungovat, to nyní zkoušejí autoři v Železném Brodě. Místní lidé se z obecního rozhlasu, televize i z městského zpravodaje dozví osm otázek, na které odpoví ano, nebo ne. Za každou odpověď si připíší buď jedničku, nebo dvojku.

"Na konci testu pak budou mít řadu osmi čísel, které odešlou esemeskou nejpozději do 16. října na uvedené číslo," upozornil Milan Brunclík. "Do konce měsíce jim přijde zpět na mobil zpráva s doporučením, jestli mají navštívit lékaře, anebo ne," dodal.

Otázky vyhodnotí počítač i lékař

Otázky vyhodnocuje podle speciální tabulky počítačový program a supervizuje je lékař. Celý systém je podle Brunclíka nastaven tak, aby rozpoznal i to, když někdo nevezme otázky vážně.

"Když si někdo bude dělat legraci a vymýšlet si, tak mu přijde na mobil zpráva, že jeho odpovědi jsou nereálné," doplnil.

Otázky jsou jednoduché a budou se týkat několika onemocnění. V první fázi se zaměřují na choroby onkourologické. Ty ostatně patří i mezi nejčastější a k úmrtí při nich dochází hlavně proto, že lidé přijdou s onemocněním k lékaři pozdě.

"Nejčastějším onemocněním je karcinom prostaty, přibývá ale i nádorů močového měchýře a ledvin. Každý rok se tyto počty zvyšují," uvedl Ivan Kolombo, šéf urologie chirurgického oddělení turnovské nemocnice.

Lékaři doufají, že pacienty přimějí k tomu, aby nepodceňovali prevenci a chodili na prohlídky. "Když se na nemoc přijde včas, mají větší šanci na uzdravení a léčba je také méně nákladná," dodal urolog.

V dalších měsících by se měly otázky týkat karcinomu tlustého střeva, rakoviny prsu a osteoporózy. "Zaměřili jsme se teď hlavně na střední a starší generaci. Postupně ale chceme dospět i k nemocem, které se týkají také mladých lidí," zmínil Brunclík.

Podle Martina Hrubého, náměstka ředitele turnovské nemocnice, má unikátní projekt ověřit schopnost lidí postarat se o své zdraví a dát jim možnost zjistit, jaké jim hrozí riziko onemocnění rakovinou.

"Zatím zkoušíme, jak to bude fungovat. Odpovědi vyhodnocuje člověk, takže na výsledek si lidé chvíli počkají," přiblížil náměstek.

"Doufám ale, že do budoucna by mohl tuto práci zajišťovat celou počítač a pak by odpověď dostali lidé okamžitě," konstatoval.

Projekt by se měl rozšířit do celé republiky

Autoři projektu mají velkolepé plány. Z regionu by se měl rozšířit do Libereckého kraje a v budoucnu i do celé republiky. "Chceme, aby dotazníky vycházely v denním tisku, v televizním vysílání a kdokoli si je mohl vyplnit," zdůraznil Brunclík.

Ten si nemyslí, že všichni lidé se budou doporučením, které jim přijde na mobil, řídit. "Ale už to, že se testem zabývají, je dobré znamení. Výhodné je určitě i to, že všechno je čistě anonymní," upozornil Brunclík.

Anonymitu považuje za plus také starosta Železného Brodu Václav Horáček. Do projektu se přihlásila obec jako první. Proč?

"Znám skupinu lékařů, která s tím nápadem přišla. Sympatická mi je i anonymita. Kolikrát si lidé doma říkají, že je něco bolí, ale k lékaři už nejdou. Tohle by jim mohlo pomoci," prohlásil starosta.

Dotazník vychází v železnobrodském zpravodaji a do všech domácností se dostane zdarma také v informačním bulletinu.

"Jsem zvědavý, kolik lidí této možnosti využije," řekl Horáček. On sám na otázky ještě neodpovídal a ani prý nebude. "Já se raději zeptám přímo lékaře, jak na tom jsem," přiznal.

Pilotní projekt platí Liberecký kraj. Zatím jej stál zhruba půl milionu korun. Cílem je podle Jiřiny Vargové z krajského úřadu odzkoušet mimo jiné i rychlou komunikaci od odborníků směrem k občanům.

"Přemýšleli jsme, jakou technologii zvolit. Zjistili jsme, že lidé v České republice jsou nejvíce vybaveni mobilními telefony," přiblížila Vargová.

Během října a listopadu pak budou vyhodnocovat, nakolik se nápad u lidí osvědčil a kolik bude stát jeho rozšíření do celého Libereckého kraje. "Je to velmi originální nápad a doufám, že se ho podaří rozšířit i po republice," zmínila Jiřina Vargová.

Ředitel liberecké nemocnice Radko Janoušek ale takové nadšení nesdílí a zachovává si odstup. "Přiznávám, že o tom slyším poprvé a připadá mi to trochu kuriózní. Ale možná je to tím, že mám trochu nedůvěru k dotazníkům," vysvětlil svůj postoj.