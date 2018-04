Na rakovinu umíráme zbytečně

Měla rakovinu prsu. A řekl jí to až ortoped Dana Hybšová objevila bulku v prsu před třinácti lety. Respektive, přišel na ni její přítel. Z dnešního pohledu už bylo hodně pozdě: bulka měla pět krát čtyři centimetry. "Maminka přitom na rakovinu zemřela. Ale já si nechtěla připustit, že mě to taky potká," vzpomíná Dana Hybšová, která dnes vede Klub ŽAP neboli Klub žen po ablaci (odstranění) prsu. Přítel ji tehdy okamžitě poslal k lékaři. "Ten mi dosti nešetrným způsobem řekl, že prs musí - pro jistotu - celý dolů, ať chci nebo ne," vzpomíná Dana Hybšová. Prs byl tedy, jak říká, "sejmut." Avšak o tom, že v něm byl skutečně nádor, se dozvěděla až od nemocničního ortopeda. "Byl to přítel mého syna. Syn jej poprosil, aby zjistil, co je se mnou a vše mi vysvětlil." Od svých lékařů se nedozvěděla nic. "Po operaci mi řekli jen to, že budu muset chodit ještě na ozařování. Ale za celý týden nepřišel nikdo, kdo by mi řekl, co konkrétně mě čeká a co to bude pro mě znamenat," konstatuje žena. Ačkoli ji hodně podporoval syn i přítel, cítila potřebu mluvit s někým, kdo je na tom stejně jako ona. Od kamarádky se dozvěděla o Lize proti rakovině a začala tam chodit. "Když se nás tam sešlo přes dvacet, založily jsme si vlastní spolek, abychom - tím, že normálně žijeme dodávaly trochu elánu stejně nemocným ženám," uvedla Dana Hybšová. Je to prý vždycky šok, ať je žena sebesilnější. "Když přijde o prs, přijde o kus ženství. Šedesát procent jich je na dně," dodává. Léčba je už dnes naštěstí mnohem šetrnější. Prs se už "jen pro jistotu" neodebírá. "O důvod víc, proč chodit včas. Ženy se té diagnózy bojí, ale hlavně kvůli sobě by to měly překonat," říká žena, jež jako jedna z mnoha přežila.