Na psychické problémy

19:58 , aktualizováno 19:58

Jsou na to dva pro mě osvědčené recepty: první je zajít si do lesa a vybrečet se či vyřvat. Druhý? Pustit si nahlas hudbu a vstoupit do ní tělem i duší, je to mnohem lepší, než si myslet, že se při sklence vína či jakékoliv jiné droze se vše smaže a vymizí.