Na podzim se rychleji tloustne

Odborníci proto radí udělat si plán, co člověka v příštích dnech čeká, co je důležité a co se dá vynechat, aby si udělal čas i na sebe. Rady k tomu poskytne edukační projekt Žij zdravě, který odstartoval v těchto dnech.

Vychází z rovnice zdravého života, která zní: lépe jíst a více se hýbat rovná se zdravě žít. "Přijmeme-li více energie v jídle, musíme se více věnovat pohybu, aby tělo tuto energii opět vydalo, jinak začneme tloustnout," řekl internista z Všeobecné fakultní nemocnice Martin Matoulek, který je do projektu zapojen.

Podle něj se lidé snáze odhodlávají k dietě než k pohybu, bez pohybu to ale nejde. Když už se člověk rozhodne zhubnout, neměl by se nechat odradit tím, že tělo zpočátku bolí. Měl by si vybrat cvičení, které ho baví, jedině tak u něj vydrží. Cvičit se má několikrát týdně 30 až 40 minut. Největší prospěch přináší rychlá chůze, běh, aerobik, plavání či tanec. Úspěch v boji s nadbytečnými kily přináší i sex.

Jídelníček by měl podle Matoulka odpovídat zásadám zdravé výživy, důležitá je i jeho pestrost a chutnost. Osvědčilo se zapisovat si snědené jídlo a pak si udělat rozbor. Tím rostou šance na úspěch. O jídelníčku se lidé mohou poradit i se svým lékařem.

Pro hubnutí je důležitý pitný režim - pokud člověk dostatečně nepije, pocit žízně vymizí a může ho nahradit pocit hladu, což vede ke zbytečnému přejídání. Důležitou podmínkou je i rovnoměrný přísun tekutin během celého dne.

V rámci kampaně Žij zdravě jsou připraveny besedy s odborníky na problematiku zdravého života a obezity a roadshow po českých školách zaměřená na zdravou výživu. Připravuje se také internetový portál s radami a recepty, poradnou a diskusním fórem.