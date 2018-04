Na podzim potřebujeme nejvíc sexu. Kvůli chemii, říká antropoložka

19:15 , aktualizováno 19:15

Myslela jste si, že vzájemné sbližování patří hlavně k jaru a létu? Možná je to úplně jinak. Podle americké profesorky Helen Fisherové je právě podzimní období to, které nejvíc přeje sexuálnímu apetitu. A jako obvykle za to může chemie.