Na podzim budou na trhu nové kontaktní čočky pro den i noc

18:40 , aktualizováno 18:40

Na podzim se na českém trhu objeví nové kontaktní oční čočky s vysokou propustností kyslíku, určené pro bezpečné nepřetržité nošení po dobu 30 dní a nocí. Budou vhodné pro krátkozraké lidi, kteří mají brýle do mínus sedmi a půl dioptrie. Na jaře příštího roku se sortiment těchto čoček rozšíří a budou nahrazovat skla od mínus deseti do plus šesti dioptrií. Novinářům to dnes řekl Karel Blažek z Diagnostického a terapeutického centra Zelený pruh.