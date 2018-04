Na pleš si posvítí laser

Zatímco skalpel vytvářel podélné zářezy, které krvácely, laserový paprsek pouze odpaří tkáň v místě dopadu, aniž by poškodil bezprostřední okolí. Vlasové "sazeničky" se získávají převážně z týlní oblasti odběrem kožního štěpu, po kterém zůstane nenápadná skrytá jizva. Právě zde totiž většinou bývají vlasy nejkvalitnější i v případě alopecie. Odebraná kůže s vlasovým porostem se rozdělí na jednotlivé drobné štěpy podle velikosti místa, které má být ošetřeno.

"Díky laserové metodě můžeme teď štěpy sázet pravidelněji a hustěji," konstatuje plastický chirurg Tomáš Doležal z pražského Ústavu lékařské kosmetiky. "Vyrůstají také v přirozeném úhlu, aniž by připomínaly viditelně izolované trsy na hlavách dětských panenek. I následné hojení transplantované oblasti je rychlejší a méně bolestivé."

Konečný výsledek je srovnatelný s původní vlasovou výbavou. Transplantované vlasy normálně rostou, dají se mýt, stříhat, a dokonce se mohou i barvit. Stejným způsobem je lze později dosazovat do dalších oblastí, které začínají řídnout. Cena transplantace se pohybuje v rozpětí mezi 25-35 tisíci Kč podle rozsahu ošetřené plochy.

Vlasy, velká neznámá

Ať už se jim říká chlupy, vousy nebo řasy, vyskytují se téměř všude na lidském těle s výjimkou dlaní a chodidel. Kdo by si otevřel příslušnou kapitolu některé učené knihy, dozvěděl by se, že vlasy trčí z kůže šikmo ve skupinách po třech, jsou uspořádány v proudech a končí víry. Ženám rostou pomaleji a méně hustě než mužům. Rychlost růstu brzdí i přibývající věk. Naopak rychleji rostou lidem v teplých krajích, v našich klimatických poměrech pak na jaře a v létě. Světlé vlasy jsou zpravidla jemnější a hustší než tmavé. Navzdory skálopevnému přesvědčení našich babiček vlasy vlivem častého stříhání nebo holení nehoustnou. Příroda však byla v něčem přece jen spravedlivá: zařídila, aby lidé s hustou kšticí denně ztratili o trochu víc vlasů než ti, kteří jich mnoho nemají.



Co Švejk určitě nevěděl

Celkový počet vlasů 100 000

Hustota vlasů 200/cm2

Průměr vlasového stvolu 0,1 mm

Měsíční přírůstek vlasu 1,0 cm

Denní přírůstek vlasu 0,2 až 0,3 mm

Průměrná "délka života" vlasu 2 až 6 let

Normální výpad za 24 hodin 40 až 90 vlasů

Hustota na 1cm2 - temeno 170 až 320

- nad čelem 120 až 250

Nárůst do délky 1,5 m 10 až 12 let

Pramen: Remedia Populi



S čím počítat

Před transplantací

- Nejméně čtyři týdny nebudete smět užívat léky obsahující kyselinu acetylsalicylovou, která ovlivňuje srážlivost krve. Nadměrné krvácení ranek může totiž ovlivnit výsledek zákroku.

Po transplantaci

- operační sál opustíte s obvazem na hlavě, s nímž se rozloučíte až po třech dnech stejně tak jako s mírným otokem v oblasti čela

- každý den si budete muset hlavu umývat

- transplantované vlasy začnou růst zpravidla až tři měsíce po zákroku