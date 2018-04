Na ples nebo na večírek použijte metalické líčení

Metalické líčení nejlépe vynikne ve světlech reflektorů, proto je ideální na večer, ty odvážně však mohou zazářit s lehčí verzí i přes den. Ale vše má svá pravidla. Chcete-li svoje rysy podtrhnout odstíny s kovovým nádechem, dejte pozor, abyste nepůsobila přezdobeně. Nanášejte je jen v jemné vrstvě a pouze na některé části obličeje - k výrazněji nalíčeným očím zvolte co nejpřirozenější rty a naopak. Z palety zlatých, stříbrných či měděných barev si vybere každý typ. Obecně platí, že s tmavou pletí ladí odstíny s teplým zlatým nádechem, se světlou pletí si ,rozumí‘ tóny do růžova a k pihám se nejvíc hodí bronz. Stříbřité a chladné tóny sluší především zimním typům.



Zářivé nehty

Jedním z nejjednodušších způsobů, jak nosit metalickou, je na nehtech. Ale pozor! Musíte je mít perfektně opečovávané a vytvarované, protože vedle jednoho metalického laku vynikne jakákoli chybička na kráse. Vyvarujte se také nanášení příliš silných vrstev, protože pak by mohly nehty vypadat hrbolatě. A nezapomeňte barvu laku vždy sladit s líčením a oblečením - ideálně s partií, která nejvíc vyniká.



Výrazná víčka

S metalickými stíny pracujte stejně jako s klasickými - sypké aplikujte štětečkem, krémové vtiskněte do pokožky konečky prstů. Barvu volte vždy podle oblečení a tónu pleti. Chcete-li použít několik odstínů, začněte u nejsvětlejších, které naneste do vnitřního koutku a směrem k vnějšímu na síle přidávejte. Zároveň také platí, že směrem k obočí jsou stíny světlejší a méně intenzivní. Okraje stínů rozetřete vždy do ztracena. Pokud jste to s barevností přehnala, barvu zmírněte papírovým kapesníčkem omotaným kolem prstu nebo ji opatrně přetřete trochou stříbrné.



Svůdné rty

Rty by měly působit vždy lehce. Aby s kovovou rtěnkou nevypadaly příliš 3 tvrdě, použijte na ně vaši obvyklou barvu a metalickou naneste jen do středu. Vyhněte se stříbrně bílým či fialovým odstínům, které by pokožce dodaly nehezký studený nádech. Ideální volbou jsou všechny teplé barvy, jako zlatorůžová, bronzová nebo béžovozlatá. Lesk vždy zkombinujte s barvou metalické rtěnky a nešetřete s ním. Máte-li hezké plné rty, klidně ho použijte samostatně.



Lehký lesk

Metalických barev se vzdávat nemusíte, ani když dáváte přednost decentnímu líčení - místo stínů použijte prostě ,jen‘ linku. Naneste ji pouze podél horních řas, a to tak, aby se směrem k vnějšímu koutku rozšiřovala. Jste-li zvyklá nosit i stíny, zvolte vaše oblíbené a doprostřed víček přidejte trochu zlatých nebo stříbrných stínů - oči se budou jemně 4 třpytit, kdykoli mrknete nebo se podíváte dolů. Rty naličte jen leskem, dekolt a tvář můžete poprášit třpytivým multilíčidlem.