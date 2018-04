Na ples můžete třeba klidně s kocourem Sylvestrem

Sedláčková představila svou nejnovější kolekci v prostorách Toskánského paláce v Praze na Hradčanech a příjemně překvapila.



Vznešené prostory odlehčila svěžími a originální modely. Svou show pojala v peruánském rytmu.

Nechyběly bohatě zdobené elegantní večerní šaty, které jsou povinnou součást každé autorské kolekce, ale ani vtipné a neotřelé modely koktejlových šatů nebo zmíněná pánská řada, jejíž nezbytnou součástí je kromě sexy doutníku pravá kožešina a také obří klobouk a rukavice.



V hlavních rolích: Tělo, klasika i vtip



Stejně sexy působí i čistě ženské modely. Sukně jakoby natrhané na cáry ve správné kombinaci s topem, materiálem a potiskem dávají působivý výsledek a jsou vhodné na běžné nošení stejně jako do kanceláře.



Několik modelů připomíná spíše nahozené dekorace krásných těl modelek, jen tak naaranžované na tělo, jakoby místo šperku a přesto celek působí elegantně i vyzývavě aniž by urážel či nadmíru provokoval. Vzdušné modely, kde autorka bohatě využila všech ženských a romantických prvků jako jsou krajky, volány a šperky jsou zpracovány jemným způsobem, bez přehnané snahy o tolik propagovanou a neustále protěžovanou „ženskost“.



Jednoduché pouzdrové šaty na tenkých ramínkách, za které veškeré kouzlo odvede barva – bílá, černá nebo červená, hity letošní sezóny by měly neodmyslitelně patřit do základního šatníku každé z nás.



Originální a vtipný kousek - večerní flitrové šaty s komiksovou postavičkou kocoura jako ústředním motivem si zaslouží pozornost. Znáte vhodnější způsob, jak odlehčit vážnou společenskou událost? Nechte se jejími modely inspirovat.