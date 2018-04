Na Olympiádě bude klokan na všechny způsoby

Zatímco jídla obsahující maso pštrosů emu nebo krokodýlů se rovněž objeví na talířích návštěvníků bažících po něčem exotickém, klokani jsou v čele pomyslného žebříčku.Již měsíce před zářijovými hrami si Fine Dining Restaurant na hlavním tiskovém ústředí v olympijské vesnici objednal mohutné zásoby klokaního masa, aby uspokojil i ty největší jedlíky.Přidružená restaurace v centru Sydney již vykrmuje předsunutý kontingent novinářů z celého světa. "Specializujeme se na domorodé pokrmy, tato jídla již vaříme osm a půl roku," řekla šéfka Fine Dining Restaurantu Jennice Kershová. Už jen počet pracovníků zahraničních sdělovacích prostředků bude stačit k tomu, aby klokaní maso šlo rychle na odbyt.Australská turistická komise odhaduje, že by jich mělo být během her 17.000.Klokaní maso v podobě grilovaných medailonků nahrazující kuřecí maso ve speciálním salátu a la caesar a vlastně všechny možné jeho variace budou nejvíce žádané."Klokaní je nejpopulárnějším pokrmem, který máme," řekl Kershová. Podle ní zástupci mezinárodních agentur restauraci ve městě již nehlášeně navštívili, aby okusili domorodé jídlo a nasáli australskou kulturu.Údaje o vývozu ukazují, že klokaní maso jde na dračku i v zámoří. Ale podobně jako byl prorok zavržen ve své vlastní zemi, Australané nad klokaním masem v minulosti ohrnovali nos. Ovšem zdá se, že nastala změna. "Australané je začínají jíst víc, než byli zvyklí. Je velmi chutné a ne tak tvrdé. Začalo být přijatelné," podotkla Kershová.Vývoz klokaního masa prudce vzrostl; od roku 1996 do loňského roku se téměř zdvojnásobil na necelých 4000 tun. Největším odbytištěm je Evropa a nejvýznamnější samostatný odbytový trh se nachází v Jihoafrické republice, kam se dovezlo za necelý rok 912 tun masa, kterého se využívá hlavně k výrobě uzenin nebo k sušení. Klokaní maso tam je považováno za levné a zdravé jídlo. Jižní Afrika tradičně dovážela hovězí a skopové, aby doplnila vlastní masový průmysl. S růstem měst a snižujícími se možnostmilovu však poptávka začala stoupat. Mezi dalšími dovozci klokaního masa je Nizozemsko, které v letech 1998/1999 dovezlo 597 tun masa, aby je znovu distribuovalo v dalších západoevropských zemí. Významnými dovozci jsou také Česká republika se 428 tunami a Bulharsko s 389 tunami dováženého klokaního masa.Loňská krize s dioxiny v potravinách v Belgii podnítila poptávku po klokaním mase i v této zemi, kam Austrálie vyvezla 268 tun. Lidská spotřeba masa, využívaného tradičně jako krmivo pro domácí zvířata, se v posledním desetiletí prakticky zpadesátinásobila."Je to zdravý produkt s méně než dvěma procenty tuku a s vysokým obsahem proteinu," řekl John Kelly ze Sdružení klokaního průmyslu. "Není vůbec chemicky zpracováváno a díky tomu nabývá na důležitosti".Dokonce i malé státečky v jižním Tichomoří začaly vnímat klokany jako zpestření jídelníčku. Vanuatu, zemička o zhruba 170.000 obyvatelích, dovezla loni 16 kilogramů klokaního masa, ale hlavně proto, aby se dostalo na talíře zvědavých turistů.Obchod s klokaní kůží se také vzpamatovává z módního trendu ochrany divočiny. Zájem projevují především Itálie, Španělsko a Čína. "Silný klokaní kožíšek se využívá k výrobě prvotřídní sportovní obuvi. Góly nasázené ve fotbale světové třídy, jsou kopány v klokaní kůži," dodal Kelly, podle kterého klokaní kožešiny využívá většina světově známých firem na výrobu sportovních potřeb.