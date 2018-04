Na očkování proti klíšťatům není nikdy pozdě

Co ještě dělat proti klíšťatům Je dobré používat repelent, nesedat a nelehat v porostech, prohlížet tělo večer a ráno a případné klíště okamžitě odstranit. Dobrá je i druhá pozdější prohlídka po procházce v přírodě, protože klíště se někdy chytá na kůži i několik hodin. Pokud je vyhlášen druhý nebo třetí stupeň aktivity klíšťat, neměli by lidé vstupovat do křovin a bylinné vegetace, zejména na okraji lesa, na okraji vodních toků a do listnatého mlází a pohybovat se pokud možno pouze po zpevněných cestách.